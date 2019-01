PENGEMIS mungkin telah menjadi profesi yang menjanjikan di kalangan masyarakat. Cara ini dinilai bisa mendatangkan uang dengan cara instan ketimbang harus bekerja keras banting tulang dengan menjadi pegawai.

Selain itu banyak pula orang yang sukses mendapatkan kekayaan hanya dengan menjadi seorang pengemis di pinggiran jalan. Hal inilah yang memotivasi masyarakat untuk menjadi malas dengan bekerja menjadi seorang pengemis.

Baru-baru ini Indonesia digemparkan dengan terciduknya seorang pengemis bernama Legiman yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp1 miliar. Tentunya ini merupakan nominal yang cukup fantastis untuk pekerjaan sekelas pengemis.

Namun, Legiman bukanlah satu dari potret masyarakat yang sukses bekerja sebagai pengemis. Sebelumnya di India, terdapat orang yang juga sukses dengan hanya menjadi pengemis.

Adalah Chhotu Baraik, dibalik tampang gembelnya yang lusuh dan terlihat kumal, pria yang satu ini ternyata menyimpan kekayaan yang sangat luar biasa. Chhotu melakukan aktivitasnya sebagai pengemis di Stasiun Kereta Chakradharpur di Jharkhand.

Sebagaimana dilansir dari All India Round Up, Kamis (17/1/2019), secara mengejutkan Chhotu memiliki tiga orang istri dengan penghasilan bulanan sebesar 30.000 rupee atau hampir setara Rp6 juta per bulannya. Tak hanya itu, pengemis ini pun memiliki usaha sampingan yakni sebuah toko.

Meskipun mengemis di stasiun kereta, namun Chhotu memiliki identitas keanggotaan sebuah perusahaan pemasaran untuk produk perawatan kesehatan dan pribadi. Pria yang diketahui berusia 40 tahunan tersebut mengemis di seluruh kereta yang berhenti di Stasiun Chakradharpur.

Banyak orang yang terkejut dengan pendapatan fantastis yang diperoleh Chhotu. Ia membeberkan bahwa pendapatan tahunannya didapatkan dengan cara mengemis. Ia menggunakan pendapatannya tersebut untuk membuka toko peralatan di Desa Bandi, Kabupaten Simdega dengan salah satu istrinya yang menjalankan usaha tersebut.

Penghasilan dari toko tersebut dipergunakan untuk membantu ekonomi keluarganya supaya dapat menjalani kehidupan dengan nyaman sesuai standar. Chhotu sendiri adalah seorang karyawan di Vestige. Hal ini dibenarkan dengan ditemukannya ID card yang valid.

Secara umum, Chhotu tidak pernah membuka tentang kehidupan pribadinya, hanya setelah didesak, Ia mau mengungkapkan tentang istri-istrinya, tempat tinggal di desa Potka dan penghasilannya dari berbagai cara.

Chhotu mengatakan bahwa beban berat kemiskinan membawanya ke peron kereta api tempat ia mulai mengemis dan seiring waktu penghasilan hariannya mulai menyentuh mulai meningkat. Ia juga mengatakan masih menikah dengan ketiga istrinya dan memberi mereka keuangan bulanan dengan jumlah yang cukup.

