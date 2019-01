SUDAH menjadi tugas setiap orang tua untuk memberikan dukungan kepada buah hatinya. Baik dari segi materil maupun moril.

Namun yang dilakukan oleh pasangan suami istri asal Philipina ini memang layak diacungi jempol. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter @rubiabrianna, terlihat jelas sepasang suami istri tengah sibuk memberi dukungan kepada putrinya yang sedang berlatih bernyanyi.

"Ketika aku mengatakan orang tua sangat supportif, aku tidak bercanda," tulis Rubi dalam keterangan video.

Jika diperhatikan secara seksama, bentuk dukungan yang diberikan oleh sang pasutri bisa dibilang aneh, namun juga brilian. Bagaimana tidak, yang mereka lakukan hanya menunjukkan raut wajah terpukau saat mendengar suara sang putri tercinta.

When I said my parents were supportive, I wasn’t kidding 😂😂 pic.twitter.com/TZ0krYWTTG— Brí (@rubiabrianna) January 13, 2019