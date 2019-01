ROKOK elektrik berjaya dalam beberapa tahun terakhir ini. Popularitasnya bahkan hampir mengalahkan rokok tembakau karena banyak orang percaya e-rokok ini lebih aman dihisap.

Lalu siapakah tokoh utama yang ikut terhipnotis e-rokok ini? Melansir dari Vapingdaily dan Shapee, berikut selebriti teratas yang mengonsumsi dan mempopulerkan rokok elektrik. Simak yuk!

Johnny Depp

Siapa yang tak kenal dengan bintang Pirates of the Carribean? Jhonny Deep selalu dikenal sebagai sosok absurd Jack Sparrow dalam film tersebut. Dia juga pernah bermain film bersama Angelina Jolie di film The Tourist, dan di film tersebut dalam sebuah adegan di sebuah kereta api dia terlihat sedang memegang dan menyalakan vape nya loh.

Katy Perry

Katy Perry, yang dikenal karena lagu-lagu heartthrob-nya seperti "I Kissed A Girl" dan "Dark Horse," masuk daftar selebriti yang suka menggunakan rokok elektrik. Lihat saja pada foto ini, ia sedang asik menikmati rokok elektronik. Mengenakan pakaian musim panas yang segar, dia terlihat memegang bir dan menguapkan pena Vgo Twist ungu. Kombinasi yang sangat baik untuk bersantai di bawah sinar matahari musim panas.

Leonardo DiCaprio

Selanjutnya ada aktor tampan, Leonardo DiCaprio yang gemar dengan e-rokok. Bukan rahasia umum lagi jika ia nge-vape loh. The Revenant Superstar ini bahkan sering terlihat dengan berbagai pena vape dan mod kotak yang berbeda. Dia juga terlihat mengepulkan rokok elektronik di Rao, sebuah restoran mewah di New York, sementara Dailymail melihat seorang aktor berjalan-jalan di Manhattan, mengisap kotak mod favoritnya.

Simon Cowell

Juri dari beberapa ajang pencarian bakat ini, tenyata juga suka dengan e-rokok loh. Bahkan Simon Cowell menyampaikan rasa kesukaannya pada e-rokok tersebut, "Ini bagus, rasanya enak dan manis."

Isla Fisher

Isla Fisher, seorang aktris Australia yang terkenal karena perannya dalam Wedding Crashers and Confessions of a Shopaholic, adalah ikon terakhir untuk bergabung dengan kereta musik vape. Dia bahkan sering terlihat vaping di depan umum dan ada juga adegan dalam film "Now You See Me," di mana karakter yang dia mainkan mengambil beberapa kepulan pendek dari e-rokok.

Bella Hadid

Dan yang terakhir ada model seksi dari Victortia’s Secret yang gemar mengonsumsi e-rokok loh. Sebelumnya Bella diketahui telah mengonsumsi rokok dan vape sejak lama, namun baru-baru ini ia membuat resolusi sehat di tahun 2019 dengan berhenti nge-vape dan menggantikannya dengan e-rokok terbaru, Juuls. “2019 resolution - quit Juuling! So far so good!" " tulis mantan kekasih The Weekend di Instagram Stories bersama dengan video dirinya sedang mengisap e-rokok.

(ndr)