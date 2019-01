SABTU 19 Januari 2019 menjadi salah satu hari paling membahagiakan dari aktor tampan, Randy Pangalila.

Bagaimana tidak, sebab pada hari itulah ia resmi menikahi sang kekasih, Chelsy Frank. Setelah berpacaran jarak jauh atau biasa disebut Long Distance Relationship (LDR), mengingat Chelsy berkediaman di Kanada.

Nah, jadi penasaran kan seperti apa sih potret kemesraan Randy dengan Chelsy Frank, yang kini sudah resmi menjadi istrinya tersebut? Merangkum linimasa akun laman Instagram resmi Randy (randypunk), Minggu (20/1/2019) di bawah ini uraian singkat 5 potret kemesraan Randy Pangalila dan Chelsy.

1. Makan bareng :

Mengingat keduanya menjalani LDR Jakarta-Kanada, ketika sedang berada di Indonesia tampak Randy dan Chelsy memanfaatkan waktu untuk selalu bisa bersama berdua. Salah satunya dengan cara sederhana, makan bersama. Randy kala itu sempat mengunggah potret foto dirinya sedang asyik makan berdua bersama Chelsy, di sebuah restoran burger.





2. Foto pre-wed :

Sebelum resmi menikah, Randy tak enggan untuk berbagi sedikit kebahagiannya kepada publik dengan mengunggah beberapa foto pre-wed dirinya dan Chelsy. Foto pre-wed Randy dan Chelsy, dikemas dalam bentuk kasual. Pertama dengan tema skateboard yang dilakukan di sebuah taman skateboard di kawasan Taman Mini, mengingat Randy juga merupakan seorang pemain skateboard. Di mana Chelsy menemani Randy yang sedang bermain skateboard. Kemudian, ada juga potret keduanya tengah menaiki motor vintage.

3. Liburan bersama :

Pada sekitar Juli 2018 lalu, Randy menyempatkan diri untuk berkunjung ke kampung halaman Chelsy, Kanada. Berlibur dan menghabiskan waktu luang di Kanada, keduanya berjalan-jalan mengunjungi tempat wisata wajib di Kanada, apalagi kalau bukan air terjun Niagara, alias Niagara Falls, di Ontario. Randy sempat mengabadikan momen mesra liburan berdua dengan Chelsy dengan mengunggah swafoto dirinya dan Chelsy dengan latar belakang air terjun Niagara yang indah.





4. Melamar :

Pada 4 Juli 2018, Randy akhirnya mengumumkan pada publik bahwa ia telah melamar sang kekasih langsung di Kanada. Bertempat di Pinewood Lodge, akhirnya Chelsy menerima lamaran Randy. Randy menunggah swafoto dirinya bersama Chelsy yang bangga memamerkan cincin berlian, cincin lamaran pemberian Randy. " Today is the most beautiful day in my life, July 4th 2018, I Love You @cfrank3030 #shesaidyes," tulis Randy sebagai keterangan foto.

.

5. Menikah :

Nah, kalau yang ini adalah detik-detik di mana Randy dan Chelsy telah sah menjadi pasangan suami-istri. Terlihat pria kelahiran 1990 tersebut tampak mesra mencium bibir sang istri. Momen intim dan bahagia ini sendiri, dipotret dan diunggah oleh fotografer Yos Dandi Irawanto di laman akun Instagram miliknya (yos_dandy) sebagai juru foto dari Moire Photography yang bertugas di acara pernikahan Randy-Chelsy. Sedangkan Randy sendiri mengunggah potret ia bersama Chelsy yang sedang berjalan bersama sambil berpegangan tangan sembari ditaburi bunga-bunga dari para tamu undangan.

