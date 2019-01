SALAH satu pihak yang paling menunggu momen kebebasan Basuki Tjahaja Purnama adalah keluarga. Bagaimana tidak, terpisah selama hampir dua tahun membuat banyak momen penting yang terpaksa tidak dilewatkan bersama.

Kalaupun bisa melewatkan secara bersama, keluarga harus datang ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Namun di sana waktu kunjungan juga terbatas. Oleh karenanya, tak heran bila di hari kebebasan pria yang dikenal dengan panggilan Ahok itu langsung menghabiskan waktu bersama keluarganya.

Ingin tahu seperti apa momen kebersamaan mantan gubernur DKI Jakarta itu dengan keluarga? Simak foto-foto berikut ini yang sudah Okezone rangkum, Kamis (24/1/2019) :

Ibadah bersama

Sebagai bentuk ucapan syukur kebebasannya, Ahok mengadakan kebaktian kecil bersama keluarganya. Dari video yang beredar di media sosial, mereka tampak menyanyikan lagu pujian. Dalam ibadah tersebut tampak pula Bripda Puput Nastiti Devi yang disebut-sebut tengah menjalin hubungan khusus dengan mantan suami Veronica Tan itu.

Selfie bersama anak sulung

Anak sulung Ahok, Nicholas Sean Purnama turut meluapkan kebahagiaannya karena sang ayah kini telah bebas. Dalam akun Instagram pribadinya, dia mengunggah foto selfie bersama Ahok. Keduanya tampak tersenyum sumringah. Pada keterangan foto tertulis, “He's back. My dad's a free man! Thank you everyone for the support.”

Makan bersama

Sehabis melakukan ibadah, Ahok dan keluarga melanjutkan acara syukuran dengan makan bersama. Di foto ini Ahok tampak tengah memegang piring dan duduk bersama anggota keluarga serta sahabatnya, Djarot Saiful Hidayat dan istri. Tentu sambil makan mereka menyempatkan untuk berbincang-bincang.

Berfoto bersama keluarga besar

Adik Ahok yang juga merupakan pengacaranya saat menghadapi kasus, Fifi Lety Tjahaja Purnama turut membagikan momen kebahagiaannya bisa berkumpul kembali bersama sang kakak. Dia mengunggah foto yang memperlihatkan Ahok berada di tengah-tengah anggota keluarga yaitu ibunda, kedua adiknya, kakak angkat, dan anak sulungnya.

Saat bersama keluarga dan kerabat

Terakhir, inilah foto kebersamaan Ahok bersama keluarga besar dan para kerabat. Senyum bahagia terpancar jelas dari setiap orang yang ada di foto.

