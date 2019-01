AKHIR-akhir ini hujan kerap turun silih berganti, warga Tionghoa justru selalu menantikan guyuran air jelang Tahun Baru China alias Imlek sebagai tanda datangnya rezeki besar. Mereka juga berharap peruntungan dari ramalan-ramalan shio.

Shio yang punya nama internasional the Chinese Zodiac dilambangkan dengan 12 hewan. Khusus tahun 2019 ini dilambangkan dengan shio babi berunsur tanah. Nah, saking populernya shio, kini banyak orang di luar komunitas Tionghoa memakainya sebagai patokan menelisik kisi-kisi hidup mereka kelak.

Coba Okezoners amati apa saja yang mampu dimanfaatkan dari keajaiban shio. Ada warna keberuntungan, bulan baik cari cuan (uang) besar sampai tanggal hoki. Caranya dengan memerhatikan kecocokan shio lahirmu ke shio tahun saat ini.

Saking populernya ramalan shio, ada beberapa peramal khusus di Indonesia yang bakal memprediksi kehidupan artis di tahun babi tanah. Ada juga prediksi bencana, rumor artis cerai, selingkuh dan nikah, shio yang karirnya bagus sampai rezekinya seret di tahun Babi Tanah. Waspada pula ada shio-shio yang bakal apes alias Ciong!

Buat Okezoners milenial, Okezone persembahkan artikel shio kekinian yang bikin penasaran. Seperti shio yang bermasalah dengan kesehatan, gaya bercinta berdasarkan shio hingga membahas shio yang paling rentan selingkuh.

Takdir hidup pun dipercayai sebagian orang bisa ditentukan posisi shio dalam peta astrologi lho! Okezoners bisa intip pekerjaan apa saja yang cocok di tahun Babi Tanah. Terkeren adalah dari shio terlihat siapa saja ditakdirkan jadi pemimpin maupun playboy. OMG...

Rahasia kesaktian shio harus dibedah pula dari unsur-unsur pembentuknya. Okezone pandu yuk untuk mengenal elemen tanah, api, air, logam dan kayu pada shio sembari nonton film Chinese Zodiac. Dijamin Okezoners terperangah melihat tingkat keilmuan peradaban kuno China yang diwariskan sejak berabad-abad lalu tersebut.

Film lain yang bisa menjadi referensi adalah Kungfu Panda. Dari alur ceritanya yang simpel dapat menggambarkan sifat-sifat pemilik shio-shio. Buat yang enggak percaya shio-shio, masih bisa eksplorasi keunikannya dari kisah-kisah orang top dunia. Kesuksesannya diteropong dari perspektif ilmu astrologi China oleh pata peramal kenamaan.

Serba serbi shio tadi hanya bisa Okezoners searching di lifestyle.okezone.com pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 26-27 Januari 2019. Believe it or not!

Baca Juga : 6 Zodiak yang Diramal Bakal Tajir Melintir di 2019

(ful)