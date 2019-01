PRESTASI anak bangsa tidak pernah ada habis-habisnya. Ini menandakan bahwa anak muda Indonesia tidak kalah keren dengan negara lain dan kemampuannya patut diacungi jempol.

Belum lama ini, salah seorang bocah asal Sumatera Utara mengagetkan media sosial. Pasalnya dia menunjukan bakat menarinya di depan mata dunia. Di momen ini, si gadis menarikan tarian Bali yang sangat terkenal tersebut.

Tidak diketahui pasti siapa nama anak perempuan itu, namun aksinya menari Bali di Seoul Sky Lotte World Tower pada 26 Januari 2019 membuat banyak netizen berdecakkagum.

Dalam postingan yang dibagikan akun Twitter @UmarHad73314840, di sana dijelaskan bahwa anak perempuan itu asalnya dari Sumatera Utara. Dia bisa pergi ke Korea Selatan karena undangan dalam acara promo film "Bali: Beats of Paradise".

Perlu Anda ketahui, lokasi menari si gadis ini salah satu lokasi paling tinggi di dunia. Tingginya mencapai 485 meter dari permukaan laut. Bukan lokasi yang mudah untuk Anda berdiri di sana. Nah, si gadis ini menari dengan lincah dan tidak ada ketakutan terlihat dari wajahnya.

Lengkap dengan pakaian khas Bali, perempuan ini juga tampil sempurna dengan tatanan rambut dan riasan wajah yang khas penari Bali.

Penampilannya menari di atas tower itu membuat pemilik akun @maspaushitam kagum. "Salute dah sama si mbak. Jangankan nari, berdiri di situ saja aku sudah gemetaran," katanya dalam kolom komentar.

Kemudian, akun @paulusphoek juga menilai aksi si adik luar biasa. Anak perempuan itu dinilai sangat berani. "Mbaknya yang menari, aku yang lihat, yang merinding pegangan meja," cuitnya.

Video ini sudah ditonton sebanyak 10 ribu kali di Twitter dan ada 160 retweet dan 304 yang menyukai aksi si perempuan ini. Membanggakan, ya!

A Balinese dance performed by a student from North Sumatra at 485 meter above sea level; at promo event for the film “Bali: Beats of Paradise” at Seoul Sky Lotte World Tower, 26 January 2019. pic.twitter.com/FJ1mgLMbuf— Umar Hadi Seoul (@UmarHad73314840) 26 Januari 2019