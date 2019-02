MEGHAN Markle membuat gerakan yang menyentuh ketika dia datang ke sebuah badan amal pada Jumat, 1 Februari 2019. Dalam kegiatan tersebut, Meghan menyelipkan pesan cinta kasih untuk para pekerja seks komersial.

Duke dan Duchess of Sussex itu datang ke sebuah lembaga sosial bernama One25, di Bristol. Badan amal itu memberikan paket perawatan kepada pekerja seks, termasuk makanan, kondom, selimut, dan botol air panas, dan memberi para wanita itu nasihat dan dukungan tentang cara keluar dari "jalan hidup kotor" tersebut.

Perempuan berusia 37 tahun itu memperlihatkan bagaimana para pekerja mengepak van untuk dikirim. Nah, terbersit dari otak Meghan untuk memberikan kenang-kenangan yang berkesan.

"Oh, apakah kamu punya spidol Sharpie? Saya punya ide,” kata Duchess of Sussex, seperti dikutip Okezone dari New York Post, Minggu (3/2/2019).

“Saya pernah melihat proyek ini sebelumnya, para wanita melakukan pekerjaan yang sama di suatu tempat di Amerika Serikat pada program makan siang sekolah. Pada masing-masing pisang dia menulis, untuk membuat anak-anak merasa benar-benar, seperti, diberdayakan. Itu adalah ide yang paling luar biasa, gerakan kecil ini," tutur Meghan.

Meghan menyatakan, dia sekarang bertanggung jawab atas pesan pisang dan menulis pesan termasuk "kamu kuat," "kamu dicintai" dan "kamu istimewa" - masing-masing dengan sedikit cinta hati.

Saat berada di sana, Meghan bertemu dan berbincang dengan seorang mantan pelacur yang memuji sikap Duchess. "Aku bisa membayangkan berada di dalam van dan Meghan menulis hal ini," katanya.

“Aku pikir mereka mungkin tidak memakannya. Saya pikir pisang akan ada di rumah sampai busuk. Karena saya akan melakukan hal yang sama. Kedengarannya benar-benar murahan, tetapi hal-hal kecil seperti itu ketika Anda keluar - terutama malam ini, kita bisa melihat cuaca - hanya untuk mendapatkan hal kecil itu," kata si mantan pelacur.

Perempuan berusia 43 tahun, yang menyebut namanya adalah Sam, menyebut kunjungan pasangan itu "luar biasa". Pasangan ini telah berbuat sesuatu hal yang menguatkan. Aksinya menjadi ungkapan cinta kasih mereka ke para mantan pelacur. Padahal, semua tahu, pasangan ini mesti menerjang badai salju untuk bisa sampai ke tempat tersebut.

"Mereka luar biasa untuk memilih datang ke sini," katanya. "Apa yang sudah dilakukan pasangan ini menghangatkan hati dan membuatmu berpikir bahwa para wanita ini tidak dilupakan dan tetap mendapat perhatian yang sama," kata Sam.

(dno)