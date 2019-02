Perhatian dunia kini tengah tertuju pada ajang bergengsi Super Bowl 2019. Selain menyaksikan Patriots dan Rams bertanding, penampilan Maroon 5 pada sesi Halftime Show menjadi salah satu momen yang paling dinantikan.

Halftime Show merupakan sebuah program khusus, di mana para penyanyi atau entertainer akan menghibur para penonton dengan lagu-lagu hits mereka.

Dari tahun ke tahun, sederet penyanyi papan atas dunia seperti Lady Gaga, Beyonce, Bruno Mars, Katy Perry, dan Madonna memang berhasil menghipnotis para penonton hingga menjadi trending topic di berbagai media sosial.

Namun, bukan hal yang mudah bagi Adam Levine dkk untuk mewujudkan hal tersebut pada ajang Halftime Show tahun ini. Terlebih sejak mereka dihujani kritikan tajam karena nekat tampil di ajang bergengsi tersebut.

Beberapa bulan sebelumnya, sejumlah penyanyi kenamaan seperti Cardi B, Rihanna, dan P!nk dilaporkan menolak untuk mengisi pertunjukkan jeda paruh pertama itu.

Hal ini merupakan bentuk solidaritas mereka kepada mantan pemain NFL dari Tim Sans Fransisco 49ers, Colin Caepernick. Colin menjadi buah bibir setelah aksi berlututnya saat lagu kebangsaan Amerika Serikat ‘The Star-Spangled Banner’ viral di media sosial.

Selidik punya selidik, tindakan tersebut ia lakukan sebagai bentuk protes terkait kebrutalan polisi dan isu rasial yang sering dialami orang kulit hitam sejak dua tahun lalu.

Isu ini ternyata tidak lantas menggoyahkan semangat Adam Levine dkk untuk tampil pada program Super Bowl 2019 Halftime Show. Mereka bahkan menggandeng 2 rapper asal Amerika Serikat, Travis Scott dan Big Boi untuk turut meramaikan pertunjukkan tersebut.

Namun sayang, deretan lagu hits yang mereka mainkan seperti "This Love," "She Will Be Loved," dan "Girls Like You,” ternyata tidak cukup menghibur para penonton dan membungkam para kritikus. Begitu pula dengan penampilan Big Boy dan Travis Scott yang dianggap sangat membosankan.

Sebuah kejutan justru dilakukan Adam Levine saat mendendangkan lagu “Moves Like Jagger” di detik-detik terakhir penampilan mereka. Suami supermodel Behati Prinsloo itu tiba-tiba melepaskan tank top yang ia kenakan dan melemparkannya ke arah penonton.

Adam yang pada saat itu tampil setengah telanjang terlihat percaya diri memamerkan tubuh kekarnya yang dihiasi puluhan tato berwarna hitam. Sebagian orang menganggap bahwa aksi lepas baju inilah yang menjadi satu-satunya momen tak terlupakan selama pertunjukkan berlangsung.

(hel)