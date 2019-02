Anda pernah tersedak makanan? Atau benda asing apa yang pernah masuk ke mulut Anda dan itu langsung menggangu Anda sampai mesti dikeluarkan secara medis?

Mungkin kisah remaja 18 tahun asal Inggris ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua untuk lebih berhati-hati saat mengonsumsi makanan apa pun. Sebab, remaja ini dilaporkan tersedak tusuk gigi dan hampir meninggal dunia.

Dilansir Okezone dari Newser, si remaja ini awalnya merasa mual, diare tak berkesudahan, sakit perut, tinja berdarah, hingga demam tinggi selama tiga minggu. Kondisi ini sama sekali tidak bisa dibenahi hingga akhirnya dia dibawa ke rumah sakit untuk kemudian dilihat bagaimana kondisi perutnya.

Setelah pemeriksaan dilakukan, ternyata dokter menemukan ada tusuk gigi yang tertelan. Berdasar pernyataan si remaja, sebelumnya dia mengonsumsi sandwich yang di bagian tengahnya terdapat tusuk gigi. Itu kenapa organ tubuh remaja tersebut hampir membusuk!

Kasusnya baru-baru ini dilaporkan di New England Journal of Medicine. Seperti dilaporkan New York Times, tusuk gigi sering ditelan tanpa insiden, tetapi analisis 2014 dari 136 kasus serius menemukan hampir 10% berakibat fatal. Keberadaan kayu tidak bisa dikenali asam lambung atau enzim pencernaan dan ini menyulitkan tubuh untuk mengolahnya.

Lebih lanjut, dalam kasus atlet remaja ini, dia mengunjungi dokter dan rumah sakit beberapa kali selama penyakitnya masih ada, tetapi semua orang bingung; tes darah, CT scan, dan MRI tidak memberikan petunjuk. Akhirnya, ketika gejalanya semakin parah dan suhunya melonjak hingga 105 derajat, dokter melakukan kolonoskopi dan menemukan tusuk gigi.

Benda tersebut telah menembus dinding usus pria itu dan menembus arteri, membiarkan bakteri masuk ke aliran darahnya dan menyebabkan pendarahan hebat. Darah mulai menyembur dari arteri setelah tusuk gigi dilepas dan pasien dilarikan ke operasi untuk memperbaiki usus dan arteri; akhirnya, segmen 1,2 inci dari arteri harus diangkat karena kerusakan dan diganti dengan vena dari paha pasien.

