Rona bahagia terpancar jelas dari wajah putra pertama mantan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Nicholas Sean. Pada perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini, ia dapat merasakan kembali kehangatan berkumpul bersama keluarga.

Momen kebersaaman mereka pun sempat dibagikan Sean melalui Instagram Storynya. Pada unggahan pertama, Sean terlihat menyapa para followers sembari menjelaskan kegiatan yang sedang ia lakukan di dapur rumah sang nenek.

“Hey, it’s me cooking for Chinese New Year, no I’m kidding. It’s my Grandma Cooking,” tutur Sean, tepat ketika ibu kandung Ahok itu datang menghampirinya.

Dilihat dari unggahan story tersebut, Sean dan sang nenek tengah mengolah berbagai hidangan lezat, mulai dari tumis daging, olahan sup, mi goreng, pempek, dan masih banyak lagi. Pada unggahan selanjutnya, ia tampak sedang menikmati hidangan tersebut bersama sang paman, Harry Tjahaja Purnama, sementara sang ayah tengah asik berbincang dengan ibu kandungnya, Buniarti Ningsih.

Tidak berhenti di situ saja, setelah puas menyantap hidangan lezat bersama keluarga tercinta. Sean diajak oleh ayahnya untuk berkumpul bersama beberapa teman dekat saat masih mendekam di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.

Eits tunggu dulu, momen berkumpul kali ini memang terasa berbeda. Ia ditodong oleh sang ayah untuk ikut menyanyikan sebuah lagu dari Diana Ross berjudul ‘When You Tell Me That You Love Me’. Sean tampak menikmati seluruh momen spesial tersebut, sambil sesekali melirik ke wajah Ahok yang ternyata juga terlihat serius menyanyikan lagu tersebut.

Sebuah tulisan pendek pun seolah menggambarkan kebahagiaan Sean malam itu.

“Ini bukan Malam Tahun Baru Imlek biasa. Sebagai seorang yang bebas, ayahku telah mempelajari skill baru. Dan aku dipaksa untuk ikut bernyanyi,” ungkap Sean.

Sean juga sempat mengunggah sebuah foto pada lama Instagram pribadinya. Dalam foto itu, mereka tampak berfoto bersama seperti layaknya sebuah band yang baru saja menghibur para penggemarnya di atas panggung.

“Saya hari ini lulus audisi (karena tidak ada orang lain). Direkrut jadi backup papa di BTP (Band Teman Penjara,” tulis Sean.

Hingga berita ini dituliskan, rangkaian story dan foto yang diunggah oleh Sean berhasil menarik perhatian para netizen. Mereka ikut bahagia, bisa melihat Sean kembali berkumpul bersama ayahanda tercinta. Tapi ada juga sih netizen yang gagal fokus.

“Kok Sean lebih ganteng dari papanya yah ternyata,” tulis akun @tatjana_dwiyanti

“(((BAND TEMAN PENJARA))) Apakah ini yang namanya Dark Joke?,” sindir akun @hallidii

“Keren. Ayah anak selalu kompak. Sukses buat bandnya,” tulis akun @yantiharahap99

“Best wishes buat keluargamu. Salam dari Semarang, ditunggu konsernya disimpang lima,” tulis akun @popo_merry

