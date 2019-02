Berbicara soal gaya hidup mewah, Keluarga Kardashian dan Jenner memang jagonya. Seolah tidak puas dengan acara reality show mereka yang bertajuk ‘Keeping Up With The Kardashian’, Kim Kardashian dan adik-adiknya pun tak segan-segan memamerkan kekayaan mereka saat didapuk menjadi sampul majalah.

Belum lama ini, Kylie Jenner membocorkan sedikit banyak tentang kemegahan rumahnya yang berada di Hidden Hills, California, saat menjadi sampul majalah Architectural Digest.

Wanita berusia 21 tahun itu pun dengan senang hati menjelaskan beberapa desain ruangan yang ada di rumahnya. Mulai dari ruang keluarga, make up, dapur, hingga ruangan khusus yang digunakan untuk menyimpan seluruh busana dari rumah mode papan atas dunia.

Pada sampul majalah edisi Maret itu, Kyelie berpose cantik di ruang tamu mengenakan gaun berbahan feather kuning, dengan tatanan rambut slicked ponytail.

“Aku mengatakan kepada Martyn, aku ingin desain yang baru dan menyenangkan, sehingga pas dengan suasana hatiku. Dalam hal ini, pemilihan warna sangat penting. Aku sangat suka merah muda, dan aku ingin warna itu mendominasi beberapa ruangan di rumahku,” tutur Kylie Jenner saat menjelaskan percakapannya dengan Martyn Lawrence Bullard, seorang dekorator kenamaan asal Amerika Serikat.

Alhasil, beberapa pernak pernik Barbie dan hiasan dinding bertemakan Marilyn Monroe pun turut menghiasi ruangan make up miliknya. Kylie juga memberi tambahan wig berwarna-warni.

Sementara untuk desain interior ruang tamunya sendiri diisi oleh beberapa benda mewah, seperti white lacquer, arcylic grand piano, kaca berukuran besar, dan lagi-lagi sebuah print foto sebagai hiasan dinding.

Beralih ke ruang makan, nuansa mewah dengan sentuhan vintage terlihat jelas mendominasi ruangan tersebut. Di beberapa spot juga terdapat furniture mewah karya desainer Charles Hollis Jones.

Suasana santai terasa begitu kental ketika memasuki ruang keluarga. Para tamu dapat memanjakan diri di atas sebuah hammock yang sengaja di pasang di tengah ruangan. Untuk ruangan ini, pemilihan warnanya pun cenderung lebih monokrom didominasi warna hitam, abu-abu, dan putih.

Kylie juga menyiapkan ruangan khusus bagi para anggota keluarga atau teman-temannya yang ingin bersantai sambil menikmati segelas martini. Tak heran jika adik kandung Kendall Jenner itu mendekorasi bar lounge dengan sentuhan minimalis modern.

Instalasi nen karya Tracey Emin terpampang jelas di atas ruangan. Selain itu, terdapat pula hiasan dinding karya Andy Warhol, meja biliard, arcade games, hingga patung berbentuk alat kontrasepsi karya Beau Dunn.

Selidik punya selidik, Kylie ternyata juga punya sebuah ruangan favorit yang ia namakan “purse room”. Di ruangan inilah ia menyimpan semua koleksi tas dari rumah mode kenamaan dunia, mulai dari Fendi, Hermes, Chanel, Gucci, hingga Louis Vuitton.

“Ruangan ini dan ruang make up sangat berarti untukku. Bahkan, ukuran laci dan lemari di tempat itu dibuat khusus menyesuaikan koleksi tas dan busanaku. Aku menghabiskan banyak waktu di sini, jadi aku harus memastikan semua benar-benar sempurna,” tutup Kylie. Demikian dilansir Okezone dari Bet, Rabu (6/2/2019).

(tam)