VALENTINE'S DAY sebentar lagi. Hari Kasih Sayang yang dirayakan setiap 14 Februari ini menjadi salah satu momen sebagian besar orang untuk mengungkapkan perasaan mereka kepada pasangan. Entah lewat hadiah atau mengajak ke tempat-tempat romantis. Berbicara tentang suprise di hari kasih sayang, sebagian orang pastinya bingung memberikan hadiah kepada orang dicintai.

Bunga dan cokelat identik dengan Valentine. Maklum, kedua benda ini dianggap menjadi simbol kasih sayang. Asal tahu saja ya, kedua benda ini punya sejarah panjang untuk menggambarkan perasaan sayang kepada lawan jenis.

Dahulu kala bunga menjadi media untuk menyampaikan pesan non verbal. Lantas pada era 1700-an muncul istilah “language of flowers” di Eropa yang diperkenalkan Raja Charles II dari Swedia. Saat itu berbagi bunga menjadi simbol kekaguman. Sementara memberikan mawar merah melambangkan cinta.

Lalu bagaimana dengan cokelat? Serupa dengan bunga, cokelat juga punya sejarah panjang sebagai simbol kasih sayang. Cokelat Valentine pertama kali diluncurkan di Inggris pada 1868. Saat itu, cokelat dinilai sebagai makanan mewah yang biasa dikonsumsi kalangan atas karena harganya mahal.

Tapi bukan itu yang menjadi alasan mengapa cokelat dijadikan simbol kasih sayang. Makanan yang satu ini punya sifat aphrodisiac, yakni sifat yang bisa membangkitkan gairah. Selain itu cokelat juga bisa meningkatkan mood baik dan perasaan jatuh cinta.

Jadi jangan heran ya jika kini baik cokelat dan bunga dijadikan simbol kasih sayang. Nah baru-baru ini, perusahaan makanan berbasis cokelat, Nestle KitKat meluncurkan inovasi produk terbaru yang menghadirkan paduan dua keunikan rasa berbeda, yaitu rose dan berry untuk pertama kalinya di Indonesia. Peluncuran ini dilakukan tak lain untuk menyambut Valentine.

Selain itu, mengusung tema KitKat Kado Kode, perusahaan ini juga meluncurkan edisi special Valentine Pack yang menghadirkan cara berbeda untuk mengungkapkan rasa kasih sayang bagi orang-orang terdekat.

Menurut Brand Manager Chocolate PT Nestle Indonesia Prima Nestiti Paramita, alasan peluncuran inovasi baru ini agar para pasangan bisa mengungkapkan rasa kasih sayang dengan cara yang beda dan unik.

“Break the definition of love adalah alasan mengapa kita menghadirkan KitKat Kado Kode. Kita ingin para penikmat KitKat bisa berbagi ungkapan rasa kasih sayang dengan cara yang unik dan tidak hanya merayakannya dengan pasangan, namun juga dirayakan bersama teman, sahabat, dan keluarga. Varian terbaru ini juga bisa menambah keistimewaan perayaan hari kasih sayang di tahun ini,” ungkap Prima dalam rilis yang diterima Okezone.com.

Dengan KitKat rose dan berry serta Special Valentine Pack ini, perayaan hari kasih sayang kali ini diharapkan terasa lebih spesial, unik dan menarik karena siapa pun dapat berkreasi dalam merangkai, mix and match, dan menciptakan kado kode KitKat versinya sendiri.

Selain memadukan dua cita rasa unik, kemasan KitKat rose dan berry juga hadir dengan ragam kata seperti dear, you, love, friend, best yang dapat di mix and match untuk nantinya dapat disesuaikan kepada siapa “kode” tersebut akan diberikan.

Oh iya, produk inovasi baru ini bisa didapatkan hanya selama Januari hingga Maret 2019 selama persediaan masih ada di supermarket dan hypermarket di kota-kota besar Indonesia serta minimarket di seluruh Indonesia.

