PEDAGANG apa pun selalu punya caranya sendiri dalam menjajakan jualannya. Ada yang lebih menjual promosi diskonan, ada juga yang menjual tempat atau lokasi usahanya.

Nah, kalau pedagang yang satu ini mengandalkan kemampuan komunikasinya yang sangat baik. Tutur kata dan bahasa tubuhnya yang gemulai bikin emak-emak pasti betah di sampingnya. Tak hanya itu, bumbu-bumbu lawak yang diselipkan juga bikin Anda yakin membeli barang jualannya.

Dilihat dari akun Twitter @motulz dia menuliskan caption untuk video ini sebagai berikut;

"Tips sales 101 nomor 63 nih. Selain harus menguasai product knowledge, juga harus ramah dan luwes kepada calon pembeli yes?"

Baca juga:

Bagaimana tidak luwes, dalam video ini, si abang yang menggunakan baju lengan panjang yang ditempatkan di atas topinya, dia ibaratkan sebagai rambut panjangnya. Cara bicaranya yang sangat gemulai bikin siapa pun ngakak melihatnya.

Dalam video ini, si abang yang manja itu sedang membujuk seorang ibu untuk membeli alat gelembung balon air yang dia sebut sebagai Roket Rudal dari Korea. Keistimewaan dari alat tersebut, kata si abang, tidak menggunakan tenaga manusi

"Itu Roket Rudal dari Korea. Untuk mengantisipasi anu. Ditekan langsung keluar manjanya. Alat ini tidak menggunakan tenaga orang fuh fuh (tiup) tidak. Langsung ditekan saja keluar balon-balon manjanya," kata si abang tersebut dengan gerakan tubuh yang sangat gemulai.

Nah, setelah mengetahui keistimewaan si alat gelembung balon air itu, si ibu mulai mengarah ke harga yang ditawarkan. Si abang "manja" memberi penawaran di angka Rp 45 ribu. Kemahalan kata si ibu. Lalu, harga diturunin jadi Rp 35 ribu. Tapi, si ibu masih keukeuh itu harga mahal.

Alhasil, si abang ngegas. "EH HELLLOOOOW! Barang ini tidak ada yang dua puluh ribu," katanya sambil mainin rambut panjangnya dan cekikikan. Bukannya emosi, si abang "manja" malah memperagakan dirinya seperti Miss Universe.

Nah, untuk meyakinkan si ibu, si abang "manja" menawarkan untuk tes alat sebelum membeli. Tapi, dengan satu syarat; HARUS BELI. Setelah statement itu keluar, si abang "manja" malah kucar kacir. Merasa malu sudah direkam si ibunya dan dia takut nanti viral di media sosial.

"Aduh mbak. I know mbak. I know sosial media, ok, you understand?" katanya sambil cekikikan.

Sampai akhirnya si abang "manja" tidak lagi mau kasih harga miring. Rp 30 ribu sudah jadi harga final dan dia pun nyinyirin si ibu.

"Astaga mbak tiga puluh ribu mahal? Kita kayak orang miskin saja. Aku lihat jam tangannya branded, masa beli 'kokek-kokek' tiga puluh ribu keberatan!" tegasnya.

Video ini langsung viral dan sampai berita ini dimuat, sudah ada 103,5 ribu netizen yang menontonnya, Video berdurasi 1 menit 53 detik itu pun mendapat respon positif dari netizen.

"Di makassar penjual mainan dipanggil penjual kokek-kokek," kata @hemhemm

"Anjir oddy kok bisa nemu? Bahaha ini si mas2 ngondeg jual maenan yang suka lewat depan kantor gue di kendari bahahahaha," tulis @nizer_fauzan.

"Made my day😂💘" cuit @rrmatr

"aku jangan dimasukan ke anu mbak 😂 astaga w ngakak😂" komentar @tataaayr

"ini orang Makasar ya pasti? hahaha lucu banget sumpah aku suka banget sama dialegnyaaa org Makasar soalnya temen gue yang orang Makassar, tiap hari telfonan sama keluargganya wkwkkwk jadi gue suka denger *cmiiw. kalo salah maaf ya wkwkwkw," kata @rifaadilah

Tips Sales 101 no.63 nih... selain hrs menguasai product knowledge jg harus ramah dan luwes kpd calon pembeli yes? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/68u0ezp5xr— IG : @motulz_geospotter (@motulz) 6 Februari 2019

(ren)