Kian hari kehamilan Raisa Andriana semakin membesar. Otomatis perutnya tambah buncit karena bayinya tumbuh sehat.

Malahan dalam beberapa bulan ke depan, pelantun "Could It Be" itu siap melahirkan. Dari setiap ekspresi dan ucapannya, dia tentu sangat menantikan kelahiran si kecil dengan penuh suka cita.

Seperti dalam unggahan foto terbarunya di Instagram pribadinya @raisa6690. Dalam balutan gaun dari Astecat, dia melakukan maternity shot bernuansa elegan.

"Potrait of a woman," begitu isi caption fotonya yang mewakili perasaannya.

Pastinya Raisa merasa bangga jadi perempuan seutuhnya yang kini tengah menikmati masa-masa kehamilannya. Meski banyak rintangan yang dihadapi, dia tak ambil pusing.

Tentunya dalam pemotretan itu, Raisa tampil cantik dengan riasan wajah dari sang Make Up Artist Bubah Alfian yang jadi langganan. Gaya rambutnya ditata cantik nan anggun oleh Hairdresser Woko S.

Sungguh penampilan terbaru Raisa dalam tangkapan kamera Jacky Suharto itu bikin siapapun semakin jatuh hati. Apalagi pada dasarnya istri Hamish Daud ini selalu tampil memikat dalam situasi apapun.

Ditambah dengan pesonanya menjadi sosok calon ibu sudah mulai terlihat benih-benihnya, ketika perutnya semakin membuncit. Bagaimana menurut Anda Okezoners?

