RASA percaya diri yang tinggi memang baik untuk dimiliki. Terlebih Anda sudah merasa kalau Anda sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa dan orang sekeliling Anda tidak memandang Anda ada. Padahal, faktanya tidak demikian.

Nah, menjadi keliru ketika kepercayaan diri yang tinggi itu tidak ditempatkan dengan baik. Salah satunya saat Anda merasa kalau Anda adalah segalanya dan merendahkan orang lain. Seperti yang dilakukan bocah ini di mana dia merasa kalau dirinya paling cantik dan pengin banget merasakan jadi jelek.

Dilihat dari video yang kini viral di media sosial, bocah berhijab biru dongker itu berbicara di depan kamera dan sepenggal kalimat yang dia ucapkan adalah, "Aku dikutuk cantik seperti ini. Bosan aku dikutuk jadi manusia sempurna seperti ini," terangnya di awal video yang dibagikan oleh akun Twitter @rlthingy pagi ini, Selasa (12/2/2019).

Si bocah ini juga menjelaskan kalau jadi perempuan yang cantik sempurna itu tidak ada tantangannya. Rasanya seperti hidupnya itu flat banget. Dia pun menggunakan kosa kata "which is" yang sempat viral beberapa waktu lalu di kalangan anak Jakarta Selatan. Seorang netizen bahkan menghitung seluruh kata "which is" yang digunakan si gadis berhijab tersebut. "Ada 8 which is di dalam video berdurasi 44 detik ini," kata @justanali3n.

/rlt/ Bagilah resep jelek kalian pic.twitter.com/8kn63fEhLJ— /rlt/ - ON - JOIN GIVEAWAY? CEK LIKES (@rlthingy) February 11, 2019

Nah, setelah itu si bocah ini menyatakan kalau dirinya pengin sekali merasakan jelek sama seperti kebanyakan orang. Menurutnya, saat seseorang itu jelek, hidupnya lebih tertantang dan dia ingin sekali merasakan hal yang tidak pernah dia rasakan tersebut. "Which is aku pengin merasakan jelek which is biar hidup aku lebih tertantang," katanya.

Menurut pengakuannya juga, dia itu dibilang mirip sama Anisa Rahma, eks girlband Cherrybelle, dan Nissa Sabyan. Hal itu yang membuat dirinya ingin sekali merasakan jadi jelek. Bahkan, si gadis yang tidak diketahui namanya itu meminta dengan sangat kepada penonton videonya untuk membagikan jeleknya untuk dia agar dia bisa merasakan jadi jelek dalam hidupnya.

Video viral ini sudah ditonton sebanyak 7,5 ribu kali di Twitter dan mendapat 299 retweet dan 224 likes. Komentar netizen kebanyakan adalah ketawa melihat aksi si anak dan beberapa lainnya fokus ke "which is".

"Oi wicis bagilah rasa jeleknya"

Kepada wicis dimohon berbagi rasa jeleknya kepada mba ini, dia sebut nama Anda terus," kata @bbpnyt

"wicis siapa seh? ampun deh namanya disebut mulu wkwkwk," tulis @PanggilsajaEL

"Baeklah mba wicis si manusia syantique, maafkan saya yg jelek ini," ungkap @teewee1219

"Udah kutukan jelek mbak, gabisa bagi resep," cuit @CheilDojun_06

"Bisa ae kaleng sarden," tegas @syezax

"Ribet amat ngomong lu maemunah," celetuk @Pecandusendu1

Baca Juga : Intip Seksinya Nadira Diva dalam Balutan Sport Bra, Ototnya Ngeri Banget!

(ful)