SEBAGAI sesama makhluk ciptaan tuhan, sudah sepantasnya memiliki sikap tolong menolong. Tolong menolong bukan hanya dilakukan kepada sesama manusia, melainkan juga terhadap hewan.

Seperti salah kisah seorang wanita yang satu ini. Ia bersama seekor kucingnya mendadak viral di Twitter karena aksi heroik hewan peliharaannya tersebut. Pasalnya, sang kucing berhasil menyelamatkan cincinnya yang masuk ke lubang wastafel.

Adalah Gina Wilson, wanita yang memposting video kucing heroik bernama Thrasher melalui akun media sosial, Twitter. Dalam video tersebut terlihat Thrasher sedang menggali lubang yang ada di westafel kamar mandinya. Kucing tersebut dengan asik menggali, seolah ingin berusaha meraih sesuatu. Ternyata kucing itu benar-benar mencoba mengambil cincin beserta klipnya yang dijatuhkan Wilson bulan lalu.

“Jadi sebulan yang lalu, saya menjatuhkan cincin dan klip ke wastafel kamar mandi. Saya takut mencoba menyelamatkannya karena takut jatuh lebih jauh ke bawah. Tetapi lihat, kucing saya bisa mendapatkannya,” tulis Wilson, sebagaimana dilansir Next Shark, Kamis (14/2/2019).

Setelah para netizen melihat video singkat mengenai cara Thrasher menyelamatkan cincin dan klip Wilson, para penonton dibuat terkejut karena kejanggalan yang terjadi.

Mereka bertanya-tanya mengapa cincin dan klip bisa terikat menjadi satu sebelum masuk ke dalam saluran pembuangan westafel di kamar mandinya. Wilson pun akhirnya angkat bicara untuk memuaskan rasa penasaran pengikutnya.

“Semua orang bertanya mengapa saya mengikat cincin pada sebuah klip? Saya menyimpan cincin dengan klip agar sulit untuk hilang. Pasalnya sangat sulit untuk mencari cincin seperti itu,” lanjut Wilson.

So a month ago I dropped a ring & a clip down my bathroom sink and I’ve been scared to try to save it because I was scared it would just drop farther down but look at my cat being the fucking GOAT pic.twitter.com/A9TGLwnofV— gina wilson (@ginaawilsonn) 7 Februari 2019