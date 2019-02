Pada hari Valentine, sejumlah pasangan biasanya berbagi kebahagiaan. Ada yang mengirimkan pasangannya coklat maupun bunga. Ada pula yang memilih menghabiskan waktu bersama dengan menonton film maupun makan malam romantis. Cara berbeda dilakukan oleh suami model Kimmy Jayanti.

Sempat diterpa kabar yang tak mengenakkan perihal biduk rumah tangganya, Kimmy dan suami, Gregory N Godwin berhasil membuktikan bila hubungan mereka baik-baik saja. Keduanya bahkan kerap membagikan momen romantis. Salah satunya hari ini, dimana Gregory menghadiahkan Kimmy sebuah rumah.

Hal itu terungkap dari keterangan sebuah foto yang diunggah Kimmy ke media sosial miliknya. Terlihat pula ia menerima sebuket bunga besar. Tapi, kabar bahagia tak berhenti sampai di situ. Perempuan berusia 27 tahun itu juga memberi tahu para pengikutnya jika saat ini dirinya tengah hamil 5 bulan.

“So 5 months ago, i surprised my husband with a great news that i am Pregnant, he was so happy, i have never seen him smile so big! 👶🏽 and today he surprised me back with a new house and a letter said ‘i bought this for you, with my hard work & sweat. thank you for making me a better man & making my life complete’,” tulisnya seperti yang dikutip Okezone, Kamis (14/2/2019).

Dari foto yang ada, Kimmy terlihat tampil dengan nuansa gold. Dirinya tampak mengenakan slit dress berwarna gold dengan model sabrina. Selain itu, ia juga memakai sepatu boots berwarna kuning yang bagian haknya berwarna coklat pastel. Ada pula aksesori seperti kalung dan jam tangan yang berwarna emas.

Pada foto itu, Kimmy juga seakan sengaja berpose memperlihatkan perutnya yang mulai membuncit. Sambil tersenyum penuh kebahagian, tangannya tampak memegang bagian bawah perutnya. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat selama ini dirinya sering mengunggah foto namun perutnya tetap terlihat rata.

Ucapan selamat pun membanjiri kolom komentar foto tersebut. “Selamat calon ibu @kimmyjayanti Astungkara selalu dimudahkan dilancarkan smp proses persalinannya nanti..🙏❤❤,”tulis akun @citrasaniyudhistira. Namun ada pula yang mengaku sudah menebak kehamilan ini. “Kan benerr dugaanku di foto yg sebelumnya, kalo madre lagi isi baby krn perutnya agak buncit 😅 Congrats both of you @kimmyjayanti 😍😘,” tulis akun @deviyantitanjung.

