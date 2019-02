BOS Bukalapak Achmad Zaky diserbu Netizen gara-gara dirinya menyinggung soal 'presiden baru'. Dia juga dinilai melupakan upaya Presiden RI Joko Widodo dalam membesarkan bisnisnya.

Karena jengkel, akhirnya banyak orang berusaha memboikot Bukalapak di media sosial. Sampai-sampai cuitan tentang #uninstallbukalapak ramai di media sosial sejak semalam.

Malahan banyak juga meme-meme kocak yang mewakili perasaan Netizen atas perilaku Bos Bukalapak. Beberapa ada yang dikaitkan dengan nasib pendukung Presiden RI Joko Widodo saat ini.

Yuk cari tahu seperti apa kelucuan meme-meme boikot Bukalapak yang bikin ngakak. Berikut ulasan selengkapnya, ditulis Jumat (15/2/2019).

Kalau golongan cebong, hapus aplikasi Bukalapak

"Deleting this app, you will become cebong". Ketika kamu seorang golongan cebong alias sebutan pendukung Presiden RI Joko Widodo, aplikasi Bukalapak yang ada di smartphone bisa langsung dihapus. Kreatif banget kan Netizen membuat meme ini, karena pas membacanya langsung buat kita tertawa.

Dipelesetin Lupabapak

Nama Bukalapak dipelesetin menjadi Lupabapak. Pastinya itu punya arti mendalam dong. Karena meme tersebut menyindir Bos Bukalapak yang dinilai lupa atas upaya Presiden RI Joko Widodo yang mendukung bisnis besarnya di kalangan milenial.

Netizen butuh aplikasi baru

Ketika Bos Bukalapak lebih membutuhkan presiden baru, Netizen malah menginginkan aplikasi baru. Meme ini mewakili perasaan Netizen yang merasa dikhianati ya!

Hari Tutup Lapak Nasional

Tanggal 14 Februari tak hanya dikenal sebagai Hari Valentine. Tapi juga ada Peringatan Hari Tutup Lapak Nasional, karena perilaku Bos Bukalapak itu. Dalam meme ini juga tertulis kalau Bos Bukalapak endorse presiden baru, mungkin bakal ada Hari Tutup Lapak Nasional.

(mrt)