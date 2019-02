MIMPI adalah bunga tidur, ketika kita sedang tidur dan berada di alam bawah sadar disebutkan banyak mimpi yang bisa terjadi. Salah satunya ialah mimpi bertemu dengan diri sendiri. Mimpi bertemu dengan diri sendiri ini dikatakan sebagai pengalaman biasa yang bisa dialami oleh seseorang. Namun walaupun pengalaman biasa bertemu diri sendiri dalam mimpi bisa jadi momen yang membingungkan.

Sebetulnya apakah makna yang terkandung di dalam sebuah mimpi, di mana kita melihat atau bertemu dengan diri sendiri di mimpi tersebut? Well, menurut beberapa penerjemah mimpi, melihat diri sendiri dalam mimpi itu adalah sesuatu yang sangat penting.

Diri sejati kita disebutkan muncul dalam mimpi untuk menyampaikan pesan atau makna tertentu yang mana mungkin sebelumnya intuisi tersebut tidak kita dengarkan dalam kehidupan nyata. Nah, karena mengabaikan dorongan batin inilah kemungkinan jiwa atau hati kita muncul dalam mimpi untuk membimbing.

Selain itu, mimpi bertemu dengan diri sendiri juga bisa diinterpretasikan dalam makna lain. Melihat diri sendiri adalah cerminan dari kehidupan saat kita terjaga (waking life), yang mana bisa jadi merupakan cerminan dari cara diri sendiri bertindak dalam kenyataan. Untuk benar-benar memahami apa arti jenis mimpi ini, kita perlu melihat apa yang dilakukan dalam mimpi tersebut.

Misalnya, jika diri kita yang dilihat dalam mimpi itu berlari di atas treadmill yang tidak ada habisnya, ini mungkin menandakan bahwa kita tengah merasa semua pekerjaan dalam kehidupan nyata itu tidak membuat diri kita ke mana-mana.

Selain itu, ketika kita bermimpi bertemu dengan diri sendiri, mungkin ini bisa jadi pengingat bahwa kita harus peka melihat situasi dari luar atau dengan kata lain dapat melihat hidup secara objektif, berpikir out of the box, menemukan cara baru, dan menemukan cara berpikir yang lebih baik.

Tetapi dalam kasus lain, melihat diri sendiri di alam mimpi bisa jadi karena kita sudah tidak lagi merasa terhubung dengan diri sendiri, merasa jadi orang asing di dunia kita sendiri. Jenis perasaan yang cukup umum, tapi harus dicermati dalam kehidupan nyata kenapa kita bisa merasa menjadi ‘orang luar’ agar bisa menemukan cara untuk menikmati hidup lagi.

Untuk benar-benar mengetahui apa yang sedang terjadi dalam mimpi, kita harus melihat mimpi itu sendiri. Di mana lokasi mimpi, apakah situasinya normal atau tidak biasa, apakah hanya bertemu atau bisa berkomunikasi dengan ‘diri sendiri’ yang ditemui tersebut, dan sebagainya.

Namun ingat, meskipun terasa mengkhawatirkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika mimpi bertemu dengan diri sendiri. Mimpi adalah representasi dari pikiran, perasaan, dan keinginan bawah sadar.

Jika kita belum mendengarkan perasaan dan pikiran batin diri sendiri, maka alam bawah sadar lah yang mengirimkan sinyal untuk diperhatikan. Fokus dan dengarkan, pada dasarnya mimpi ini adalah seperti ‘wake up’ call atau dengan kata lain momen pengingat untuk diri sendiri agar mencari tahu apa yang ingin dikatakan oleh dalam diri (inner self) kita sendiri. Demikian seperti diwarta Everydayknow.

(dno)