PRINCESS Megonondo berhasil menjadi Miss Indonesia 2019. Sosoknya tidak hanya cantik, tapi juga cerdas dan memiliki misi kuat untuk membangun generasi bangsa yang berkualitas.

Keberhasilan Princess Megonondo menjadi seorang Miss Indonesia 2019 menurut dia tak bisa lepas dari peran orangtuanya, terkhusus mama. Baginya, berkat doa dan dukungan sang mama, dia bisa menjadi sosok sekarang ini dengan segala keistimewaan yang dimiliki. Itu juga yang membuat Princess mempersembahkan piala Miss Indonesia 2019 kepada mama.

"Saya persembahkan gelar ini untuk mama, karena mama adalah tokoh inspiratif bagi hidup saya dan dia juga yang membentuk saya hingga sekarang berusia 18 tahun," kata Princess saat diwawancarai Okezone usai malam final Miss Indonesia 2019 selesai dihelat di Studio 14 RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu dini hari (16/2/2019).

Mahasiswi Universitas Bina Nusantara Jurusan International Business ini melanjutkan, dirinya sangat berterima kasih pada sosok perempuan yang melahirkannya tersebut. Dia bahkan menyatakan, keikutsertaan dia di ajang Miss Indonesia juga berkat mama. Ya, hadirnya Princess di ajang yang tidak hanya menampilkan kecantikan ini ternyata karena mimpi mamanya juga.

"Saya hadir di Miss Indonesia karena mimpi mama di dunia beauty peagent. Meski begitu, ini juga adalah mimpi saya untuk bisa menjadi suara para remaja khususnya perempuan," tambahnya lantas tersenyum.

Menjadi Miss Indonesia 2019, Princess menuturkan jika dirinya ingin menjadi suara bagi remaja di seluruh Indonesia. Dengan niat itu, Miss Jambi yang ternyata menjagokan Miss NTT tersebut berharap generasi penerus bangsa bisa semakin berkompeten dan tentunya bisa berkontribusi untuk negara ini.

Sementara itu, harapannya untuk Miss World 2019, perempuan yang lahir pada 30 Agustus 2000 itu tidak muluk-muluk. Baginya, dia hanya ingin menjadi sosok yang bisa membanggakan bangsa. Tapi, kalau ditanya prestasi, Princess punya jawabannya.

"Ya, saya akan berjuang di Miss World 2019 dengan harapan bisa masuk Top 5 atau bahkan pemenang," ucapnya penuh harap. Tentunya, doa ini harus diamini dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Sebelum menyudahi wawancara, Princess menuturkan terima kasih untuk mamanya. "Untuk mama, terima kasih banyak atas apa yang sudah diberikan hingga saya sampai sekarang ini, seluar biasa ini. Semua yang saya miliki hanya untuk mama. I love you with all my heart. Thank you, mama," kata Princess penuh haru sekaligus bangga.

