FILM komedi romantis sering kali seolah-olah membuat cowok yang mencintai kamu itu yang melakukan hal-hal romantis seperti bermain gitar di depan jendela rumah atau menyanyikan lagu romantis di depan banyak orang.

Namun di kehidupan nyata, tanda-tanda cowok yang mencintai kamu itu terkesan lebih realistis, seperti yang dijelaskan oleh Terru Orbuch, PhD, penulis buku '5 Simple Steps to Take Your Marriage From Good to Great'. Oleh karena itu terkadang sulit untuk mengetahui sebenarnya dia cinta enggak sih sama kamu? Terutama ketika dia belum mengutarakannya sama sekali. Dan bukan berarti dia tidak mencintai kamu lho. Bisa saja dia punya waktunya sendiri untuk mengutarakannya.

Sementara itu, nikmati saja setiap tahap dari hubungan kamu. Jika kamu ingin mengetahui kadar cintanya, lihatlah apakah dia melakukan 7 hal ini kepadamu? Simak ulasannya dilansir dari Womenshealth, Senin (18/2/2019):

1. Dia membicarakan masa depan bersama kamu

“Ketika dua orang berbicara mengenai masa depan bersama, maka ada keinginan untuk selalu bersama,” ujar Orbuch.

Jadi jika cowok kamu berbicara di mana kamu akan tinggal nanti, atau mengenai hubungan kalian di masa depan seperti mempunyai anak, kamu bisa menganggap bahwa adanya butiran-butiran cinta yang terlibat.

2. Dia ingin kamu terhubung dengan keluarga dan teman-temannya

Orbuch mengatakan dengan adanya keinginan untuk menjalin hubungan dengan keluarga dan teman-temannya adalah tanda untuk memperdalam hubungan Anda. Karena keluarga dan teman-temannya pasti mengetahui latar belakangnya, dengan mengenal mereka maka kamu bisa mengetahui dia lebih dalam lagi. Hal ini berisiko untuk dia, karena belum tentu kamu akan suka dengan semua informasi mengenai dia, namun ini menunjukkan kepercayan dia terhadap cinta kamu.

3. Dia tetap tenang dalam perselisihan

Perkelahian atau pertengkaran dapat menimbulkan hal buruk dalam diri siapapun, Tetapi Orbuch ingin kamu menyadari ketika cowok berusaha untuk tetap tenang dalam perselisihan. Ini berarti dia berpikir kalau hubungan kalian adalah sesuatu yang layak untuk dijalani, bukan untuk diributkan.

4. Dia mengganti ucapan “aku" dengan “kita”

Meurut Orbuch, menggunakan bahasa “kita” menunjukkan dia benar-benar berkomitmen sama kamu dan menganggap kalian berdua sudah satu paket.

5. Tidak ada rahasia

Orbuch mengatakan, dia merasakan semua perasaan jika kamu adalah orang yang pertama dia ceritakan mengenai kenaikan gaji, duka cita dalam keluarga, atau ketakutan dia dalam masalah kesehatan. Dia hanya belum tahu bagaimana menjelaskan perasaan tersebut.

“Berbagi informasi pribadi dan rahasia yang luas dengan kamu adalah pertanda baik,” ujarnya.

6. Melalui bahasa tubuh

Mungkin dia sudah memberi tahu kamu kalau kamu adalah “satu-satunya”, namun dengan bahasa yang tidak kamu harapkan. Di waktu lain ketika kamu bersama, perhatikan gerakan tubuhnya. Jika dia bergerak lebih dekat dengan kamu ketika kamu berbicara dan mempertahankan jarak dekat ketika kamu jalan atau duduk, dia berarti merasa nyaman berhubungan intim dengan kamu secara fisik dan emosional.

7. Dia memperhatikan hal-hal kecil

Semua orang tahu ketika seorang pacar memuji kamu itu adalah hal yang baik. Tapi ucapan yang tulus dan jujur mengenai bagaimana kamu menata rambutmu bisa menjadi hal yang penting. Jika dia memperhatikan hal-hal kecil seperti itu, itu tandanya dia memang benar-benar mencintai kamu.

(tam)