PERASAAN bahagia tengah meliputi hati Princess Megonondo. Setelah menjalani masa karantina selama kurang lebih 2 mingggu dan berjuang di malam final, dirinya berhasil terpilih menjadi Miss Indonesia 2019. Tentu semuanya itu diraih dengan tidak mudah sebab banyak proses sulit yang harus dilalui.

Meski begitu, Princess tak merasa hal-hal yang harus dihadapinya sebagai beban. Dalam unggahan foto di Instagram pribadinya, @princessocess, dirinya malah mengatakan pengalaman yang ia dapat bisa membuatnya menjadi orang yang lebih baik.

“Alhamdulillah Allah untuk semua berkah, berkah, dan hadiah yang Kau berikan. Pengalaman luar biasa yang tentu saja tidak bisa saya dapatkan di tempat lain. Selama lebih dari dua minggu, kami (Princess dan finalis Miss Indonesia 2019) telah dibina oleh mentor yang hebat untuk menjadi orang yang lebih baik,” ungkap Princess seperti yang dikutip Okezone, Senin (18/2/2019).

Perempuan kelahiran Jakarta, 30 Agustus 2000 itu tak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung dan selalu mendoakannya.

“Terutama kepada kedua orangtua dan keluarga besar saya, komunitas Jambi, dan teman-teman yang merupakan 34 finalis dari masing-masing provinsi, serta orang-orang yang mendukung saya dari awal. 🙏🏻” tambahnya.

Tak lupa anak pertama dari dua bersaudara itu meminta dukungan dari banyak pihak untuk mengemban tugas sebagai Miss Indonesia 2019. Seperti yang diketahui, akan banyak kegiatan yang akan dilakukan. Mulai dari kegiatan sosial hingga mewakili Indonesia di ajang Miss World 2019 yang tahun ini diadakan di Thailand.

“Saya meminta doa untuk satu tahun ini agar saya bisa mengemban tugas dengan baik dan mengharumkan nama Indonesia di Miss World,” lanjut Princess.

Selain itu, perempuan yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Bina Nusantara jurusan International Business itu mengucapkan terima kasih kepada para finalis. “Untuk teman-teman saya, para finalis Miss Indonesia 2019, terima kasih untuk kebersamaan dan pengalaman yang berharga. ❤” tutur Princess.

“Once again thank you 🙏🏻❤ Jambi, we did it ❤️” pungkas Princess.

