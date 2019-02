DILIHAT dari periode, Meghan Markle memang belum genap satu tahun menjadi wanita Inggris. Walaupun belum lama menjadi seorang Duchess of Sussex dan menjalani kehidupan sebagai wanita Inggris, namun sepertinya perubahan nyata telah terjadi pada diri Meghan.

Pasalnya, diberitakan kini aksen berbicara Meghan telah mengalami perubahan. Sebagaimana dilansir Thesun, Selasa (19/2/2019) ahli pidato atau speech experts mengklaim bahwa kini aksen berbicara Meghan yang notabene adalah wanita Amerika, menjadi lebih Inggris.

Para ahli pidato yang mengklaim aksen berbicara Meghan kini telah berubah aksennya menjadi aksen British ala orang Inggris. Meghan kala berkunjung ke Birkenhead bulan lalu, menunjukkan pelafalan kata-kata yang lebih British.

Marisa Brook, asisten profesor linguistik di University of Toronto, menunjukkan kalimat contoh di mana pelafalan Meghan sekarang lebih Inggris ketimbang Amerika. Contohnya ketika Meghan mengucapkan “I do appreciate that” ketika berbicara dengan simpatisan.

Marisa menjelaskan ke BBC, penggunaan vowel ‘that’ dalam kalimat Meghan di atas menunjukkan pelafalan yang lebih dalam daripada yang digunakan di bahasa Inggris ala Amerika.

“Saya pikir ini sengaja dilakukan Meghan, ia mengembangkan gaya untuk digunakan ketika berbicara langsung dengan publik Inggris. Ini situasi di mana orang-orang akan menilai dia secara instan di depan umum, di mana berbicara dengan aksen pelafalan lebih Inggris dan aristokrat akan menguntungkan Meghan. Jika itu disadari, saya tidak berpikir itu membuat sosok Meghan manipulatif,” ungkap Marisa.

Senada dengan Marissa, pakar fonetik Dr Geoff Lindsey juga mengungkapkan pengucapan kata "all" Meghan memang telah berubah sejak dia menikahi Pangeran Harry, salah satunya saat kunjungan Meghan ke Cheshire pada Juni 2018. Di mana kala itu pengucapan Meghan terdengar “orl” dibanding biasanya “ol”, bahasa Inggris versi Amerika.

Lalu apakah ada keuntungan bagi Meghan, terdengar berbicara lebih Inggris saat berada di hadapan publik? Profesor Jane Setter, dari University of Reading mengatakan jelas ada keuntungannya.

“Iya, kita semua rasanya juga melakukan ini. Berbicara dengan aksen berbeda ketika dihadapkan pada orang yang berbeda. Di lingkup sosial Meghan sekarang, di mana ia bertemu banyak orang dan membuat orang lain terkesan dalam waktu singkat, kemampuan untuk melakukan ini sangatlah bermanfaat,” imbuhnya.

(tam)