RESMI menjadi ratu kecantikan sejagad, dengan menyandang titel Miss World 2018 otomatis kehidupan sosial Vanessa Ponce de Leon berubah.

Berubah dari yang tadi hanya orang awam, menjadi sosok yang selalu diperhatikan gerak-geriknya begitu banyak pasang mata.

Maka dari itu, menjaga penampilan agar selalu terlihat tampil sempurna tanpa cela terlebih saat berada di depan publik mau tak mau sudah menjadi tugas wajib Vanessa. Salah satunya menjaga kecantikan dan kesehatan kulit wajahnya.

Perihal menjaga kecantikan dan kesehatan kulit wajahnya ini, bisa dibilang tugas Vanessa menjadi sedikit lebih berat dibanding kaum hawa pada umumnya mengingat ia banyak bepergian terutama dengan menggunakan pesawat terbang berpindah dari suatu negara ke negara lain. Dengan kata lain banyak melakukan perjalanan udara yang berpotensi membuat kulit wajahnya mengalami dehidrasi dan kering karena suhu udara di pesawat dan perubahan musim di berbagai lokasi yang ia sambangi.

Baca Juga:

Viral Video Bule Pakai Jeans Robek di Bokong saat Liburan di Bali

5 Pose Seksi Kimmy Jayanti di atas Catwalk, Dijamin Terpesona!

Ditanya mengenai perawatan kulit wajahnya, wanita asal Meksiko satu ini mengaku pada dasarnya ia termasuk wanita yang mempunyai beauty regime sangat simpel.

“Perawatan kulit wajah saya, saya pribadi sangat yakin kunci utamanya ada di bagian cleansing. Membersihkan wajah dengan benar lalu menggunakan banyak pelembap, dan saya sendiri pada dasarnya tidak terlalu banyak mengenakan make-up tebal. Alis, bulu mata dan lipstik cukup untuk saya,” ungkap Vanessa saat dijumpai Okezone, belum lama ini di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Melakukan perawatan kulit wajahnya agar selalu mulus, sehat nan cantik tidak hanya dilakoni Vanessa dari luar, tetapi juga dari dalam. Misalnya dengan menjalani pola hidup sehat sebisa mungkin, dengan menghindari minuman kopi dan menghindari tidur larut malam.

“Kulit wajah sehat dan cantik, salah satunya saya usahakan dengan tidak begadang dan tidur sebanyak mungkin. Lebih suka di rumah ketimbang pergi ke luar. Selain itu saya tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, dan tidak minum kopi. Girls, minum kopi itu tidak baik untuk kulit kita. Alih-alih minum kopi, mungkin bisa diganti dengan minum teh,” tandas Vanessa.

Vanessa Ponce de Leon on Instagram: “First stop: USA We started this adventure in LA, we came with a mission, to show what bwap is about and spread the word across America.…”

(ndr)