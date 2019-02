TIDAK bisa disangkal, skala orang-orang yang memiliki materi berlebih jika sedang menggelar sebuah acara memang berbeda dari orang umum pada biasanya. Tengok saja seperti gelaran acara baby shower private Meghan Markle di New York, yang mana dipersembahkan oleh teman-teman terdekatnya, seperti petenis dunia, Serena Williams dan juga Amal Clooney.

Acara baby shower untuk Meghan Markle yang tengah mengandung tujuh bulan tersebut, digelar di ruangan hotel paling mahal di Amerika, Grand Penthouse Suite di hotel The Mark yang berada di salah satu kawasan elit di kota New York, Upper East Side, Manhattan.

Untuk biaya sewa per malamnya, penthouse mewah tersebut disebutkan mematok harga sekitar USD75000 atau kurang lebih Rp1milyar! Harga yang fantastis bukan?

Sebuah sumber mengatakan kepada media Tatler, baby shower diadakan di penthouse mewah tersebut di mana Meghan dan Serena bermalam sejak Selasa 19 Februari 2019 malam setelah acara santap malam di restoran Manhattan.

Mematok harga sewa fantastis per satu malamnya, penthouse mewah satu ini disebutkan sebagai ‘Castle in the Sky’ atau sebuah kastil di langit. Suite yang memiliki luas 10000 meter persegi ini menawarkan setiap kemewahan, mulai dari teras atas seluas 2500 meter persegi yang menghadap ke Central Park, lima buah kamar tidur, empat buah perapian, enam ruang kamar mandi, dua powder room, dua wet bar, ruang makan, ruang kaca, ruang tamu, dan juga ruang tamu yang dapat diubah menjadi Grand Ballroom jika diperlukan.

Penthouse dua tingkat ini berlokasi di lantai 16 hotel The Mark, digambarkan dalam situs resmi The Mark sebagai penthouse yang bukan hanya mewah, fasilitas lengkap, namun juga luasa dan memiliki desain interior bernuansa majestik yang dirancang langsung oleh desainer interior legendaris asal Prancis, Jacques Grange.

Sementara itu, pemilihan, Grand Penthouse Suite di hotel The Mark sebagai lokasi acara gelaran pesta baby shower Meghan ini disebutkan lebih lanjut merupakan hasil pilihan dari Serena yang merupakan penggemar lama dari restoran hotel dengan status bintang dua Michelin, The Mark by Jean-Georges.

Maka tak heran, petenis kenamaan sekaligus ibu satu anak tersebut lah yang dikatakan membayar tagihan penthouse mewah dan mahal tersebut. Demikian seperti dilansir Dailymail, Kamis (21/2/2019).

(dno)