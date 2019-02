Manfaat buah jeruk yang kaya vitamin C memang telah banyak diketahui orang, tapi kulit jeruk ternyata tak kalah bermanfaat dibandingkan buahnya. Salah satu kegunaannya yang paling dikenal adalah untuk menyehatkan dan mencerahkan kulit.

Bahkan, tidak sedikit pula yang menggunakan kulit jeruk untuk jerawat. Namun, benarkah kulit jeruk bisa mengatasi masalah jerawat?

Selengkapnnya, simak ulasan berikut yang dilansir dari Hellosehat:

Kandungan dalam kulit jeruk yang dapat mengatasi jerawat

Mengutip laman StyleCraze dan Dr. Mercola, kulit jeruk sebenarnya merupakan bagian buah jeruk yang paling menyehatkan. Pasalnya, kulit jeruk mengandung berbagai senyawa seperti hesperidin dan polymethoxyflavones yang bersifat antioksidan. Jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa kulit jeruk terasa pahit, jawabannya adalah tingginya kandungan beragam senyawa antioksidan yang bermanfaat ini.

Buah jeruk memang tinggi kandungan vitamin C. Akan tetapi, kandungan vitamin C terbanyak justru terdapat pada kulit jeruk. Di dalam 100 gram kulit jeruk, terkandung 136 miligram vitamin C, atau hampir dua kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah vitamin C sebanyak 71 miligram yang terdapat pada daging buah jeruk.

Bagian jeruk yang memiliki aroma menyegarkan ini juga banyak mengandung senyawa antiradang, antimikroba, dan antibakteri. Senyawa-senyawa ini penting dalam mengatasi jerawat, sebab jerawat terbentuk akibat peradangan pada pori-pori yang tersumbat oleh bakteri, sel kulit mati, atau minyak berlebih.

Kulit jeruk juga mengandung cukup vitamin A, vitamin B, serat, dan berbagai jenis mineral. Penggunaannya pada kulit pun disinyalir dapat merangsang pertumbuhan sel-sel baru kulit wajah. Kombinasi berbagai kandungan bermanfaat inilah yang dapat membantu Anda mengatasi masalah jerawat secara alami.

Cara menggunakan kulit jeruk untuk mengatasi jerawat

Anda bisa menggunakan kulit jeruk untuk mengatasi jerawat melalui beberapa cara. Berikut di antaranya:

1. Membuatnya menjadi pasta kulit jeruk

Untuk membuatnya menjadi pasta kulit jeruk, ambil beberapa kulit jeruk dan keringkan di bawah sinar matahari selama seharian. Lalu, haluskan kulit jeruk hingga menjadi bubuk yang halus. Tambahkan air sedikit demi sedikit hingga teksturnya menjadi lunak seperti pasta. Barulah kulit jeruk bisa digunakan seperti masker.

Sebelum mengoleskannya pada wajah, bersihkan wajah Anda dengan air hangat. Kemudian, oleskan pasta kulit jeruk dan diamkan selama 15-20 menit. Lakukan setiap hari setidaknya selama 15 hari untuk mendapatkan hasil optimal.

2. Memeras cairan dari kulit jeruk

Menggunakan kulit jeruk untuk jerawat juga bisa dilakukan dengan memerasnya langsung. Pisahkan kulit jeruk dari buahnya, lalu peras dengan segera. Gunakan kapas kecil, lalu totolkan pada area jerawat. Lakukan selama beberapa hari, dan Anda akan mendapatkan hasilnya.

3. Membuat masker kulit jeruk dan madu

Masker ini dapat membantu menghilangkan kemerahan dan luka bekas jerawat. Caranya, campurkan bahan utama bubuk kulit jeruk, madu, dan yogurt. Kemudian, Anda dapat langsung mengoleskannya pada wajah. Jika kulit wajah Anda terasa kering setelah menggunakan masker ini, Anda dapat mencampur masker ini dengan pelembap atau minyak kelapa.

Jadi, benarkah kulit jeruk bisa mengatasi jerawat? Dengan penggunaan yang tepat, Anda dapat mengoptimalkan potensi kulit jeruk sebagai salah satu solusi alami dari permasalahan kulit wajah Anda.

(hel)