KALIAN perlu tahu bahwa setiap bentuk hidung ternyata memiliki makna tersendiri. Seorang ahli membaca wajah dan penulis buku The Wisdom of Your Face, Jean Haner mengatakan bahwa setiap fitur di wajah menggambarkan sesuatu tentang diri Anda dan apa yang Anda inginkan.

Fitur wajah Anda dapat memberi tahu mengenai hal-hal tentang kesehatan fisik, kepribadian, dan waktu tertentu dalam hidup Anda.

Melansir Cosmopolitan, Sabtu (2/3/2019), ini dia makna dari 15 bentuk hidung.

1. Hidung agak besar, tidak terlalu gemuk atau bertulang, dan tidak memiliki tonjolan

Ini mungkin berarti usia 40-an Anda akan menjadi waktu yang kuat. Ini juga berarti Anda seorang perfeksionis dan sangat peduli dengan kualitas pekerjaan. Namun, karena begitu peduli dengan pekerjaan, Anda bisa sangat kritis terhadap diri sendiri dan akhirnya terlalu banyak bekerja. Anda juga memiliki perilaku yang sangat baik dan juga sangat ramah kepada orang-orang.

2. Hidung bertulang besar

Sekali lagi, ukuran yang besar berarti Anda seorang perfeksionis. Anda sering dapat membaca energi orang dengan sangat mudah, tetapi Anda juga suka sendirian, karena merasakan energi orang lain itu melelahkan.

3. Hidung besar dan bulat

Anda sedikit lebih santai dan suka menikmati hidup. Haner menjelaskan, orang-orang yang memiliki hidung ini menyukai seni rupa. "Mereka juga cenderung bekerja sangat keras dan suka menghabiskan uang yang diperoleh dengan susah payah untuk hal-hal yang memungkinkan mereka menikmati hidup," imbuhnya.

4. Hidung kecil

Usia 40-an Anda tidak akan menjadi waktu yang kuat dalam hidup Anda, namun tidak juga menyulitkan Anda. "Orang dengan jenis hidung ini lebih efisien dengan pekerjaan mereka dan lebih suka bekerja secara pintar, bukan keras," kata Haner.

5. Hidung yang mungil dan lembut

Kelembutan di hidung berarti menandakan keramahan dan kebaikan, Anda suka menikmati hidup, dan Anda tidak sabar untuk memiliki rumah dan berkeluarga. Kelonggaran dalam hidung bisa berarti Anda tidak akan memiliki begitu banyak kesulitan untuk diatasi atau ditangani selama usia 40-an, sehingga Anda mungkin akan memiliki waktu yang lebih mudah, tetapi mereka tidak akan sekuat itu.

6. Hidung berukuran sedang dan tidak memiliki tonjolan Memiliki makna bahwa Anda dapat dengan mudah mencapai hal-hal dalam hidup yang Anda banggakan. "Dalam pembacaan wajah Cina, semakin sempurna bentuk hidungnya, semakin positif waktu di usia 40-an Anda," tambah Haner. 7. Hidung dengan ujung yang melengkung Ini pertanda Anda orang yang sentimental. "Orang-orang seperti ini juga sangat suka menikmati liburan dan memiliki kenangan bersama keluarga, dan mereka akan meminjamkan uang kepada teman atau keluarga dengan mudah, dan selalu dibayar kembali untuk kemurahan hati mereka," tutur Haner. 8. Hidung menunduk ke bawah Haner menjelaskan dengan memiliki bentuk hidung menunduk ke bawah, di akhir usia 40-an Anda akan merasa lebih rileks dan tenang dalam hidup Anda. 9. Ujung hidung yang panjang Jika ujung hidung yang panjang lebih tebal, Anda berarti lebih perfeksionis. Jika ujung hidung Anda lebih bulat, Anda dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah dan tidak akan stres karena kesalahan kecil. 10. Hidung terbelah Dikenal sebagai hidung yang memiliki lekukan di ujung hidung, ini berarti Anda sangat berhati terbuka. Namun, itu juga berarti Anda bisa menjadi sangat rentan, dan Anda bisa mempercayai orang terlalu mudah dan akhirnya terluka. Ini juga bisa berarti bahwa pada akhir usia 40-an, hidup bisa menjadi sedikit lebih sulit, tetapi kerangka waktunya akan jatuh di suatu tempat antara 49 dan 50, dan apa pun perselisihan yang Anda alami tidak akan bertahan lama sama sekali. 11. Hidung bengkok Menandakan kalau usia 40-an akan lebih sulit bagi Anda. Namun, Haner menjelaskan kalau masa-masa sulit yang Anda alami dimaksudkan untuk membuat Anda menjadi orang yang lebih baik. Jika Anda tidak dilahirkan dengan hidung bengkok dan disebabkan oleh kecelakaan, itu tetap berarti akan ada tantangan atau perubahan yang tidak Anda harapkan. 12. Memiliki garis horizontal samar di ujung hidung Menandakan akan ada perubahan besar dalam hidup Anda di usia 40-an. Itu bisa positif atau negatif, seperti karier baru atau perceraian. 13. Ujung hidung yang bulat Anda adalah seseorang yang suka menikmati kesenangan hidup. Anda mungkin juga memanjakan diri atau suka mencari kesenangan, dan tidak terlalu memikirkan suatu resiko. Kebulatan di ujung hidung Anda juga berarti Anda akan benar-benar menikmati akhir usia 40-an dan Anda mungkin akan memiliki banyak hal untuk diri sendiri pada saat itu. 14. Ujung hidung yang runcing Anda terpesona dengan kehidupan. Salah satu kelemahannya adalah Anda memiliki kecenderungan untuk bergosip karena sifat kepo Anda. Dalam pembaca wajah Cina, fitur apa pun yang runcing berkaitan dengan kegembiraan, gairah, kegembiraan, dan kesenangan, jadi jika Anda memiliki hidung yang runcing, usia 40-an Anda akan benar-benar menyenangkan. 15. Hidung berbentuk berlian Ini berarti paruh terakhir usia 40-an Anda akan menjadi lebih kuat daripada paruh pertama, terutama dalam hal peluang karir tetapi juga dalam kehidupan pribadi Anda. Ini juga mengacu pada keinginan untuk menjelajahi hal-hal baru dan bersenang-senang, namun itu juga bisa berarti Anda tidak mau ikut campur dalam bisnis orang lain.