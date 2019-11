SEBAGAI salah satu pusat mode di dunia dari benua Asia, tren yang berkembang di Korea Selatan tentunya bisa jadi acuan untuk tren dunia.

Bukan hanya soal tren tampilan busana, tapi juga tren gaya rambut termasuk tren warna rambut.

Bicara soal tren warna rambut, biasanya warna-warna yang hadir salah satunya disumbang dari penampilan yang ditunjukkan oleh para anggota idol grup K-Pop alias para K-Pop idol. Nah, jadi penasaran kan sekiranya apa saja sih tren warna rambut yang akan mendominasi di dunia K-Pop 2019 ini? Melansir Soompi, Senin (4/3/2019) baca dulu yuk paparannya di bawah ini.

1. Neon

Tren warna neon di dunia fesyen, mungkin sudah begitu terlihat di sektor pakaian, aksesori, rias wajah, dan tentu saja tidak ketinggalan warna rambut. Jadi bersiap-siaplah untuk melihat banyak warna rambut neon bermunculan, mulai dari warna fuchsia menjadi slime green, biru elektrik, dan oranye berpendar.

2. Lilac



Lilac is the new pink, selama beberapa waktu belakangan kita sering melihat para idola Korea banyak yang mewarnai rambutnya dengan warna pink. Nah, tahun 2019 adalah tahunnya warna lilac alias warna ungu. Warna ungu yang diprediksikan akan mendominasi ialah lebih mengacu pada warna ungu luntur, yang menghadirkan tema warna yang menenangkan dan lembut.

3. Bold turquoise

Beberapa idol K-Pop sudah pernah menjajal warna berani nan mencolok satu ini. Tapi bersiaplah, karena warna ini akan banyak ditemukan sebagai warna rambut di tahun ini. Menariknya untuk warna turquoise ini, bisa lebih digradasikan lebih ke arah shade warna biru atau lebih kehijauan.

4. Silver platinum

Bukan, bukan warna pirang yang luntur tapi lebih ke shade warna abu-abu metalik. Jika di 2017 silam warna abu-abu seolah jadi warna wajib, nah 2019 ini warna abu-abu yang dimaksud lebih mengacu pada warna abu-abu ke putih (seperti warna rambut karakter Draco Malfoy di film Harry Potter).

5. Merah Di tahun 2015 rasanya setiap idol K-Pop mewarnai rambutnya menjadi warna merah, lalu kemudian tren warna rambut ini memudar seiring berjalannya waktu. Tapi menariknya, warna rambut shade ini kini disebutkan kembali jadi tren namun dengan tampilan gradasi warna merah yang lebih bervariasi. Mulai dari merah api, merah ceri, merah stroberi, merah kecoklatan, burgundi, hingga scarlet. 6. Dirty blonde Beberapa orang simpel menyebut warna rambut ini sebagai warna pirang, sebagian lagi menyebutkan sebagai dark blonde. Nah, shade warna dirty blonde ini lebih tepatnya adalah warna di tengah-tengah antara warna pirang dan dark blonde.