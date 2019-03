TIDAK hanya pemberitaan di media cetak ataupun online, keriuhan pernikahan penyanyi cantik dan terkenal, Syahrini dengan pengusaha muda, tampan, dan sukses Reino Barack juga begitu ramai menghiasi linimasa Instagram.

Bagaimana tidak ramai? Pasangan suami-istri ini kompak mengunggah satu-persatu potret proses keduanya, dimulai dengan prosesi lamaran beberapa waktu lalu yang kabarnya digelar di kediaman pribadi orangtua Syahrini di Bogor, Jawa Barat.

Setelah mengunggah foto dan video prosesi lamaran di akun Instagram resminya masing-masing, “Princessyahrini” dan “Reinobarack”. Hari ini, Selasa (5/3/2019) keduanya kembali memamerkan kemesraan berbagi kebahagiaan sebagai pasangan suami-istri baru dengan mengunggah satu potret foto yang sama.

Seperti hasil penelusuran Okezone, di linimasa Instagram, yang mengunggah adalah Reino. Reino mengunggah foto yang menampilkan dirinya dengan sang istri, Syahrini tengah berpose mesra saling melekatkan dahi serta hidung sembari berpegangan tangan dan juga memejamkan mata.

“Love was just a word until you gave it a meaning @princessyahrini,” tulis Reino sebagai keterangan foto.

Memamerkan pose mesra bersama sang istri tercinta, netizen pun ramai membanjiri kolom komentar akun laman Instagram Reino. Ada yang terhanyut baper (bawa perasaan) melihat kemesraan Syahrini-Reino, ikut merasakan bahagia, mendoakan, sampai ada juga yang menduga-duga kira-kira apa yang dipikirkan oleh Syahrini-Reino saat berpose demikian.

“Pas lagi merem gini, yang dipikirin mereka berdua apa yaaa????,” tanya netizen dengan akun bernama Piiluss

“Serius baper enggak ada habisnya liat pasangan ini,” seru Ema_joo

“Terharu, emang jodoh rahasia Allah SWT,” tambah netizen dengan akun Almuzaki012

“Awwww what a gorgeous picture,” komentar Doctorsiska

“Aaahhhh so sweet, semoga langgeng sampe tua dan selalu sakina, mawadah, warahmah,” doa dari Meha_almahbubah

“Ya Allah kok aku hepi ya liat ini,” tambah Noca_meliala

Sementara itu, foto potret kemesraan Reino bersama sang istri saat prosesi lamaran ini sendiri hingga berita ini ditulis sudah mendapatkan likes lebih dari 200ribu dan hampir 10ribu komentar di dalamnya.

