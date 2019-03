MENCOBA untuk Move On dari hubungan romantis yang gagal bersama mantan bisa menjadi sangat sulit, terutama ketika foto perjalanan liburan Anda yang paling indah menampilkan mantan Anda.

Banyak orang dengan enggan menghapus kenangan digital seperti itu sebagai bagian dari ritual yang dikenal sebagai "pembersihan pasca-putus cinta", tetapi berkat layanan Online baru yang disebut Edit My Ex, Anda tidak perlu khawatir lagi.

Seperti namanya, Edit My Ex memungkinkan orang yang ingin menghapus foto bersama mantan mereka dari galeri tidak diperlukan. Yang harus Anda lakukan adalah mengunggah foto ke situs web mereka, biarkan para ahli pengeditan gambar tahu persis apa yang Anda inginkan untuk dihapus dan membayar biaya sebesar Rp170 ribu. Dalam waktu hingga 48 jam, Anda akan mendapatkan foto Anda kembali.

Seperti yang dilansir OddityCentral, Selasa (05/3/2019). Mark Rofe, pencipta Edit My Ex, muncul dengan ide untuk layanan online setelah mengedit mantan kekasih dari seorang teman yang baru saja putus dengan mantan kekasihnya dari salah satu foto terbaiknya, dan memberikan foto tersebut kepadanya sebagai hadiah.

Saat melihat foto itu dia merasa senang dan menangis dengan tawa ketika dia melihat foto itu, dan Mark melihat secara langsung betapa kuatnya efek menghilangkan mantan seseorang dari sebuah foto. Jadi dia memutuskan untuk membuat layanan ini untuk orang lain juga.

"Setelah memberi teman saya sebuah foto sebagai hadiah, saya melihat betapa kuatnya efek menghilangkan mantan kekasih teman saya dari salah satu foto digital favoritnya," kata Rofe. “Sebagai seseorang dengan latar belakang desain, saya berpikir bahwa saya dapat menggunakan keterampilan saya dengan baik untuk membuat seseorang tersenyum. Dan dengan dibantu tim desainer saya, kami tidak sabar untuk mulai membantu orang lain mendapatkan kembali foto favorit mereka, foto tanpa tambahan yang tidak diinginkan." katanya.

Edit My Ex memungut biaya sebesar Rp. 170 ribu per foto yang diedit, tetapi mereka juga menawarkan diskon yang cukup besar untuk beberapa proyek – Rp. 99 ribu per foto, jika Anda membutuhkan para ahli mereka untuk mengerjakan setidaknya empat foto. Situs web Edit My Ex menyatakan bahwa beberapa foto mungkin terlalu rumit untuk dikerjakan, dalam hal ini mereka dapat menggunakan gambar alternatif, atau melakukan pengembalian uang penuh.

