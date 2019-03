Ada pepatah uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Bagi sebagian besar orang, hal itu mungkin benar adanya. Tak sedikit yang memiliki uang banyak namun tidak merasa bahagia dalam hidupnya, begitu juga sebaliknya. Ambil contoh Kylie Jenner.

Dinobatkan sebagai miliuner termuda di usia 21 tahun tak lantas membuatnya bahagia. Dengan harta kekayaan mencapai $ 1 miliar atau setara dengan Rp14,1 triliun, Kylie pernah mengatakan ia sebenarnya tak ingin mendapatkan semua yang dimilikinya saat ini. Hal ini dilatarbelakangi sifatnya yang pemalu dan enggan berhubungan dengan banyak orang.

Nama Kylie pertama kali menjadi sorotan saat reality show 'Keeping Up With The Kardashians' diluncurkan pada 2007. Wajah manis dan polosnya dikagumi oleh banyak orang. Sejak saat itu, namanya terus menjadi perbincangan seiring dengan sensasi di media sosial yang dibuatnya.

"Kim selalu mengatakan ini adalah tujuan yang dia buat, dan saya menghormatinya. Tetapi sulit bagi saya untuk melakukan hal-hal normal ketika setiap orang tahu siapa diri saya," ujar Kylie seperti yang Okezone kutip dari The Sun, Kamis (7/3/2019).

Dua tahun lalu, dalam acara TV solonya yaitu Life Of Kylie, ibu satu orang anak itu mengungkapkan kekayaan tidak membuatnya bahagia. "Saya bisa membeli mobil apapun, rumah apapun, tapi kebahagiaan itu hanya berlangsung dua detik. Itu bukan kebahagiaan saya yang sebenarnya. Saya sangat beruntung mengalami semua ini pada usia begitu muda sehingga bisa belajar untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya," tutur Kylie.

Dirinya mengaku bukan tipe orang yang senang dengan banyak perhatian. Malah hal itu membuatnya merasa takut. Akan tetapi, Kylie tak menampik popularitas dan kekayaan yang dimilikinya saat ini telah memanjakannya. Bahkan ia tidak ingin meninggalkan semua itu dan memilih mempertahankan gaya hidup mewahnya.

Kekayaan yang didapat Kylie tak hanya bersumber dari dunia hiburan. Sebagian besar hartanya berasal dari usaha yang dijalankan perempuan kelahiran 10 Agustus 1997 itu. Dirinya merupakan pengusaha dari kosmetik ternama, Kylie Cosmetics. Sejak usia remaja, bersama sang kakak dia juga memiliki merek pakaian Kendall & Kylie.

Dalam perjalanan hidupnya, Kylie memiliki seorang sahabat bernama Jordyn Woods. Bahkan salah satu koleksi kosmetiknya diberi nama sahabatnya itu. Sayang, persahabatan tersebut harus hancur karena baru-baru ini Jordyn tertangkap basah berciuman dengan pebasket Tristan Thompson, yang merupakan kekasih dari kakak Kylie, Khloe Kardashian.

(Jordyn Woods dan Kylie Jenner)

Sebagai seorang adik, Kylie tentu tak terima kakaknya disakiti oleh sahabatnya. Meskipun tidak buka suara, namun ia mengambil langkah tegas dengan menjual lip kit Jordy Velvet yang diberi diskon 50%. Orang-orang dekatnya mengatakan, Kylie sangat bingung dan hancur.

Seolah cobaan tak berhenti sampai di situ, gosip perselingkuhan kekasihnya, Travis Scott merebak. Rapper berusia 26 tahun itu dilaporkan mengirim pesan genit ke seorang wanita di media sosial. Entah benar atau tidak rumor tersebut, tapi yang jelas hal itu telah menambah beban pikiran baru bagi Kylie. Tentu itu dapat membuat hidupnya tidak bahagia.

