HARI ini adalah momen yang spesial bagi para kaum perempuan di seluruh dunia. Seperti diketahui, setiap tanggal 8 Maret di peringati sebagai International Women’s Day.

Untuk tahun ini, tema yang diusung adalah #BalanceforBetter atau kesetaraan untuk dunia yang lebih baik, terutama menyangkut isu keseteraan gender. Di Indonesia sendiri, isu kesetaraan gender sudah mulai mendapat perhatian khusus dari masyarakat hingga institusi-institusi terentu, termasuk pemerintah.

Selain merayakan pencapaian di sektor politik, ekonomi, kultural dan sosial, momen International Women’s Day juga menjadi sebuah kesempatan emas untuk saling mendukung dan merangkul sesama perempuan terutama di zaman yang serba digital seperti saat ini.

Seperti yang dilontarkan oleh selebriti sekaligus Duta Cegah Kanker Serviks Indonesia, Prilly Latuconsina. Menurutnya, setiap perempuan harus percaya bahwa mereka memiliki kelebihan masing-masing yang patut untuk dibanggakan.

“Tidak usah terjebak oleh beauty standard di media sosial. Aku selalu bilang, setiap perempuan punya kecantikan masing-masing. Semua orang punya badan, wajah, dan kelebihan yang berbeda-beda. Kecantikan itu bukan dari fisik aja, tetapi bagaimana kita bisa melindungi kesehatan dan mengedukasi diri,” tegas Prilly, saat ditemui Okezone di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019).

Hal senada juga diungkapkan oleh aktris sekaligus model Indonesia, Syifa Hadju. Ia mengatakan bahwa perempuan-perempuan muda Indonesia harus mulai meningkatkan kepercayaan diri mereka dengan cara mengabaikan omongan orang-orang tentang beauty standard versi mereka.

“Banyak yang mengatakan, beauty standard itu harus kayak Kendall Jenner dan Gigi Hadid. Dengan kata lain, perempuan itu harus tinggi, putih mulus, dan cantik,” tegas Syifa.

“Yang mau aku tekankan, kita semua pernah punya jerawat dan itu normal banget. Satu yang perlu kita tahu, kita enggak pernah cukup untuk orang lain. Jadi lebih baik berdamailah dengan diri sendiri, dan bersyukurlah dengan yang kita miliki. Karena semua orang itu terlahir dengan kelebihannya masing-masing,” timpalnya.

Tak mau ketinggalan, aktris Chacha Frederica pun turut memberikan pesan-pesan positif untuk para perempuan Indonesia. Ia menegaskan bahwa semua perempuan harus bisa melihat dirinya dari berbagai aspek, tidak hanya soal kecantikan.

“Kuncinya adalah beyond beauty. Kalau ingin dihargai, we need to have beyond beauty. Tunjukkin kalau kamu tidak hanya cantik karena pakai lipstik atau blush on. Carilah passion kamu sebagai wanita, tunjukkanlah kelebihanmu. Satu lagi, jangan malas membaca buku, karena kita juga harus mengedukasi diri dan menambah wawasan,” tutupnya.

