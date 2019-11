KESUKSESAN Gamaliel Tapiheru, Audrey Tapiheru dan Cantika Abigail dalam industri musik Tanah Air memang patut diacungi jempol. Berawal dari pertemuan mereka di YouTube, hingga saat ini grup trio GAC masih nggak percaya bisa menjadi sebesar sekarang.

Berbagai penghargaan pun telah dibawa pulang oleh GAC, salah satunya yaitu Indonesian Choice Award untuk kategori Band/Group/Duo of The Year selama 2 tahun berturut-turut pada tahun 2016 dan 2017.

Berbeda dengan Audrey Tapiheru, perempuan cantik bernama lengkap Cantika Abigail Santoso ini juga memiliki sisi lain yang belum banyak diketahui orang seputar gaya hidup dan hobinya. Berikut tips dari si Cantik Cantika agar tetap mempesona.

1. Bawa make up ke mana saja

Bagi setiap perempuan make up merupakan hal yang penting, untuk menghadiri acara dan pesta. Bahkan dalam bekerja pun harus tampil dengan fresh dan tidak kusam. Cantika Abigail mengatakan make up yang dia gunakan tergantung dari tempatnya, panggung yang besar, dalam ruangan atau luar ruangan.

Dia selalu membawa foundation, bedak, bulu mata palsu dan lain-lain. Make up sendiri juga untuk menutupi kantung mata. Menurut Cantika, make up itu penting, karena untuk terlihat fresh dan biar seger dilihat orang, kecuali kondisi kulis lagi bagus, tanpa make up pun tetap keliatan fresh.

2. Perawatan kulit wajah secara rutin

Kesehatan kulit wajah menjadi salah satu yang utama. tidak hanya rajin membersihkan wajah setelah menggunakan makeup, Cantika juga rajin menggunakan skin care dan sunblock sebelum ke luar rumah.

Walaupun satu bulan sekali Cantika pergi ke salon kecantikan, tetapi Cantika lebih menyukai merawat wajah dan kulitnya di rumah, dengan mencoba produk yang menurut dia aman dan tidak mengandung bahan kimia (chemical). Cantika juga mengatakan untuk merawat wajah, yang terpenting adalah membersihkan wajah setelah menggunakan make up.

3. Rajin berlibur Berlibur bisa menjadi salah satu cara untuk selalu tampil segar. Menurut Cantika, hal pertama yang harus dilakukan saat ingin berlibur adalah mencari referensi tempat yang akan dikunjungi, melalui blogspot, atau social media. Karena Cantika ingin rencana berliburnya berjalan dengan lancar. Adapun tempat wisata yang paling disukai Cantika adalah Bali. Menurutnya Bali merupakan tempat yang tenang dan cocok untuk bersantai, dan juga memiliki banyak tempat makan, khususnya bagi vegetarian seperti Cantika. 4. Pakai aksesoris penunjang Cantika memiliki beberapa koleksi barang mewah, seperti tas, perhiasan dan sepatu, yang masih berhubungan dengan penampilan dan untuk kebutuhan kerja. Salah satu tas kesayangan Cantika, memiliki kisaran harga puluhan juta rupiah.