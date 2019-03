SAMA-SAMA memiliki talenta di bidangnya, Rima Melati dan Marcell Siahaan memang menjadi pasangan yang bisa disebut harmonis. Menikah sejak 2008, mereka kerap jauh dari berita-berita miring, dan selalu menampilkan kemesraan.

Seperti apa sih potret kemesraan dari kedua sejoli ini? Merangkum Instagram @rimamelati, Kamis (14/3/2019), ini dia ulasannya:

Tatapan cinta

Keduanya nampak sedang melakukan perjalanan berdua di Paris. Marcell yang merangkul rima sambil menatap penuh cinta, begitu juga dengan Rima yang membalas tatapan cinta Marcell dengan senyuman kebahagiaan. Para netizen pun setuju kalau momen ini sangatlah romantis.

10 year anniversary

Di foto selanjutnya giliran Rima yang memeluk sang suami. Saling kompak menggunakan kacamata, Rima memeluk Marcell dengan penuh kasih sayang, namun Marcell tampaknya agak sedikit terkejut ya di peluk Rima.

Sambil merayakan 10 tahun kebersamaan, melalui unggahan di Instagram, Rima mengungkapkan bahwa kedua sejoli itu telah melewati berbagai macam rintangan namun justru rintangan tersebut membuat mereka semakin kuat.

Olahraga bareng

Rima dan Marcell ternyata juga rutin loh menunjukkan kemesraan mereka sambil berolahraga, keduanya memang dikenal dengan hidup sehatnya. Terlihat mereka sedang saling menahan tubuh satu sama lain dengan saling berpegangan, Rima mengaku kalau aktifitas yang dilakukan ini tidaklah mudah dan menunjukkan bahwa kepercayaan satu sama lain adalah satu hal yang mereka harus lakukan. Kalau kalian perhatikan mereka berpose seperti bentuk hati kan?

Capek

Nah di foto berikutnya, kayaknya Rima dan Marcell kelelahan banget nih abis berolahraga, walaupun begitu tetap saja ya terlihat mesra. Terlihat di unggahannya kalau Rima beristirahat di tubuh Marcell, dan momen ini pun mengundang netizen untuk berkomentar.

Kecupan manja

Aduh sepertinya foto yang satu ini nih yang paling bikin para netizen iri. Di foto tersebut Rima tampak sangat bahagia dengan senyuman cantiknya ketika sang suami mengecup dirinya.

Rima juga tidak lupa memberi caption di foto ini dengan tulisan "no caption needed for this" menunjukkan kalau sepertinya Rima tidak perlu berkata-kata, kecupan sayang dari Marcell sudah cukup baginya. Jadi auto baper deh.

(mrt)