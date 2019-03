KELAKUAN orangtua ke anaknya kadang bikin gemas sendiri. Ada orangtua yang usil ke anaknya, ada juga orangtua yang cuek. Mana yang benar? Tentu tidak bisa ditentukan, karena pola asuh menjadi hak dari orangtua itu sendiri. Tapi, jika Anda punya orangtua yang usil, maka yang bakal terjadi adalah tingkah laku yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya. Seperti yang dilakukan ayah dari bayi yang satu ini.

Dilihat dari akun Twitter @Kerryeaah dalam video yang kini sedang viral di media sosial, si ayah coba melakukan #cheesechallenge yang mana tantangan ini biasanya dilakukan ke hewan peliharaan, seperti anjing atau kucing.

Namun, yang dilakukan ayah ini adalah #cheesechallenge ke bayinya sendiri. Di video yang kini sudah ditonton sebanyak 246,8 ribu kali itu bisa dilihat si bayi yang mengenakan baju garis-garis biru sedang duduk anteng menonton tv. Secara mendadak ayahnya datang sambil menenteng lapisan keju.

Baca juga :

Tanpa aba-aba, si ayah kemudian melemparkan keju cheedar tersebut ke arah muka si bayi yang anteng. Awalnya si bayi tampak bingung apa yang sebetulnya menempel di wajahnya. Mukanya pun terlihat salah tingkah sampai akhirnya ayahnya melepaskan keju tersebut dan yang terjadi adalah si bayi malah tersenyum sumringah.

Reaksi ini yang kemudian tidak ditebak banyak netizen. Beberapa mengira kalau si bayi akan menangis dan kesal, tapi nyatanya si bayi malah kesenangan. Dalam caption yang dibubuhkan dalam video ini. @Kerryeaah menuliskan kalimat ini;

"Maafkan bapakmu, Hadid #cheesechallenge"

Melihat video ini, banyak netizen tapinya menyayangkan kelakukan ayah si bayi. Netizen merasa kalau ayahnya berlebihan dalam bermain.

"Jahatnya wei tak sampai hati tengok muka diaaa," ucap @puterialia

"Hahahha bengong kery kesian maddid," tulis @hahahanafi

"Hahaha. Jahat weh," kata @theycallmeazam

"not funny at all," tegas @nuramni11_co

Selain dari netizen yang murka dengan aksi si ayah, banyak juga netizen yang menyukai video ini. Terlebih ketika melihat senyum sumringah yang keluar dari wajah bayi Hadid.

"Aarrrrhhhgggg 🙠🏻‍♀️ too cute to be true," kata @Mr_MFH

"Gak tega, muka nya gemes polos banget 😍," ungkap @harisssf

"mood, auto senyum aku tuh❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️," tulis @banacna

"Dia senyummmm... YaAllah.. 😍," tutur @beeneptune

"Cutenesss overloaded 😍😍😍😍," cuit @paahquin

"Gumaasshh bgt dedeknyaaa 😍😍," komen @AstridGeaPutri

Well, Anda tim mana; kesal melihat kelakuan ayah Hadid atau terpukau melihat senyum Hadid?

(ren)