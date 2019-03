DOWN syndrome adalah suatu gangguan genetika yang terjadi pada anak, sehingga menyebabkan seorang anak yang menderita down syndrome memilki ciri fisik tertentu dan perbedaan kemampuan belajar.

Kesulitan berinteraksi dengan orang lain juga di alami oleh anak penyandang down syndrome. Kita sebagai orang tua dari sang anak memiliki peranan penting dalam hal itu.

Oleh karena itu orang tua harus dapat menghadapi dan berinteraksi secara baik dengan anaknya yang mengalami down syndrome.

Menurut Psikolog Anak dan Pemaja Karina Istifarisny mengatakan bahwa, cara menghadapi anak berkebutuhan khusus sangat bergantung pada jenis kebutuhannya.

“Namun secara umum, sebagai orang tua dapat menerapkan prinsip CaKePMom” katanya saat diwawancarai oleh okezone, Rabu (20/3/2019), berikut penjelasan dari prinsip CaKePMom tersebut.

Cintai

Dengan kita mencintai Anak kita, kita akan bisa menerima apapun kondisi yang tejadi pada anak, baik kelebihan maupun kekurangannya. Prinsip Cintai ini merupakan hal dasar yang paling penting, Karena penerimaan orang tua terhadap kondisi anaknya, akan sangat membantu proses pengembangan pada anak.

Konsultasi

Jika kita memahami ada kekhususan pada anak kita, konsultasikan dengan ahlinya. “Jika gangguannya dalam hal memahami pelajaran, konsultasikan dengan guru sekolahnya. Jika ternyata butuh pemeriksaan tumbuh kembang organ bicara, konsultasikan dengan dokter tumbuh kembang” jelasnya.

Dari konsultasi tersebut, orang tua bisa mendapatkan info yang cukup bayak dan aplikatif sesuai dengan kekhususan pada anak Anda. Dan dari konsultasi tersebut, barulah ada saran-saran yang spesifik untuk orang tua dalam menghadapi anak yang mengalami Down Syndrome.

Pendidikan

Pilihkan cara belajar yang pas untuk anak anda. Pendidikan yang tepat dan cara belajar yang tepat juga dapat mendorong anak lebih semangat dan lebih mudah untuk memahami materi yang diterima olehnya.

“Ada yang diulang-ulang dengan bantuan gambar, ada yang sambil bermain, tergantung kebutuhan dari sang anak” katanya.

Ini juga ada kaitannya dengan memahami keahlian-keahlian yang dimiliki sang anak pada bidang kerja tertentu.

“Misalnya, pada anak dengan hambatan kecerdasan, ada beberapa tingkat gangguan sehingga bias dipilihkan pekerjaan apa yang sekiranya cocok dengan kemampuannya saat ini” tambahnya.

Beri motivasi

Yang tidak kalah penting yaitu motivasi dari orang tua terhadap anaknya. Ini dikarenakan proses belajar dan bertumbuh pada anak dengan kebutuhan khusus tidak selalu mudah. Memotivasi anak anda bisa melalui pujian disaat anak anda berhasil mengerjakan tugasnya.

Mengucapkan hal-hal posistif yang ditemukan pada diri anak anda juga diperlukan agar anak anda tetap semangat. Terutama, ketika dia mulai membandingkan dirinya dengan anak-anak lain seusianya.

Psikolog Anak, Karina, juga mengatakan “Katakan padanya, Tidak apa-apa, ini mungkin sulit. But I am here with you”.

