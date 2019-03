Predikat pahlawan tanda jasa memang layak disematkan pada semua guru di Indonesia. Karena dedikasinyalah seluruh anak bangsa dapat mengembangkan kreativitas dan ilmu pengetahuannya.

Mirisnya, terkadang kita masih sering mendengar berbagai masalah pendidikan di dalam negeri. Namun tugas seorang guru tidak dipungkiri lagi menjadi salah satu pekerjaan yang paling mulia.

Sebagian besar guru bahkan rela menjalani pekerjaan tersebut walaupun bayaran yang diterima tidak setimpal dengan usaha dan keringat yang mengucur dari tubuhnya. Jadi jangan heran bila ungkapan ‘Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’ dan ‘Pelita Bangsa’ memang layak disematkan pada mereka.

Bahkan, seiring berkembangnya teknologi, para guru pun ikut beradaptasi demi menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Seperti aktivitas belajar mengajar yang baru saja viral di media sosial.

Baca Juga: Berkenalan dengan Silvia Halim, Perempuan Cantik di Balik Suksesnya MRT Jakarta

Dalam rangkaian foto yang diunggah oleh akun Twitter @AlamiSadHomie, tampak seorang siswi Sekolah Dasar tengah dibimbing belajar Matematika di depan kelas oleh seseorang berkostum Iron Man. Santer beredar kabar bahwa sosok tersebut tak lain adalah gurunya sendiri.

Pada foto selanjutnya, pahlawan superhero dari Marvel itu terlihat asyik bercengkerama dengan para murid, sambil sesekali berinteraksi dengan mereka sembari melontarkan beberapa pertanyaan menarik.

Dari kejauhan, seorang murid laki-laki tampak antusias mengacungkan tangannya, sementar yang lain terlihat serius memperhatikan arahan sang super hero. Momen menarik ini kemudian ditutup dengan sesi foto bareng di depan kelas.

Baca Juga: Peneliti LIPI Bantah Daun Kelor Bisa Lawan Tubuh Kebal Peluru

Ya, meski belum diketahui secara pasti siapakah sosok di balik kostum tersebut, namun cara ini dianggap sebagai salah satu cara terampuh untuk menarik perhatian para murid. Perjuangan para guru atau sang cosplayer pun lagi-lagi berhasil membuat para netizen berdecak kagum.

“Ironman tau dunia hampir berakhir dan untuk sisa hidupnya digunakan dia untuk mengabdi kepada negara. You got my respect sir,” tulis akun @dimasdepek

“Rela balik esdeh kalo kek gini mah,” tulis akun @weirdossmile

“Indonesia tak pernah kekurangan org kreatif,” tulis akun @finrul.

(tam)