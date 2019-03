Setiap orangtua tentu ingin anaknya menikah dengan seseorang yang terbaik. Maka tak heran jika orangtua memiliki kriteria tersendiri terhadap jodoh anaknya kelak. Hal yang sama turut diberlakukan oleh Liliana Tanoesoedibjo, istri dari CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Dalam sebuah video yang diunggah Boy William ke channel Youtube pribadinya, Liliana mengungkapkan calon menantu kriterianya terutama untuk anak perempuan. Sekadar informasi, perempuan berusia 52 tahun itu memiliki 5 orang anak di mana empat di antaranya adalah perempuan. Anak pertamanya telah menikah sehingga masih ada tiga orang anak perempuannya yang belum menikah.

Boy pun menanyakan perihal tersebut. “Ibu kan punya anak perempuan ada 4 nih. Untuk jadi calonnya harus konglomerat juga enggak, harus punya duit enggak setidaknya, atau gimana?,” tanyanya seperti yang Okezone kutip dari video berjudul ‘Liliana Tanoesoedibjo BONGKAR kekayaan ?! Bocah William bingung! - #NebengBoy S3 Eps. 02’, Kamis (28/3/2019).

Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Liliana. “Enggak, enggak harus konglomerat. Pertama harus takut juga akan Tuhan. Kedua harus cocok sama anak saya. Jadi pada prinsipnya mencari pasangan bukan hanya pendamping saja gitu loh, mau cari pasangan hidup itu harus bisa menjadi kawan sekerjanya nantinya. Istri tidak boleh tidak mengerti pekerjaan suaminya, dan suami tidak boleh meninggalkan istrinya,” jelas Liliana.

Menurutnya, suami perlu memperbolehkan istrinya bekerja sehingga tidak hanya sekadar ‘ditinggalkan’ di rumah. Liliana meyakini pasangan suami istri yang bekerja bersama-sama dapat lebih mengerti satu sama lain. Dengan begitu dapat menghindari kemungkinan hadirnya orang ketiga.

“Adanya orang ketiga karena apa, mau curhat, suaminya enggak bisa diajak curhat. Mau curhat, istrinya enggak bisa. Itu kadang-kadang bisa jadi miss-nya,” tambah Liliana.

Jawaban itu kembali ditimpali pertanyaan oleh Boy yang cukup menggelitik. Dirinya bertanya bagaimana jika nantinya ada seorang pria yang cinta dengan anak Lilliana, takut akan Tuhan, tapi tidak memiliki apa-apa alias memulai semuanya dari nol. Pertanyaan ini pun cukup membuat Liliana terkejut dan mengeluarkan reaksi spontan sambil berseloroh.

“Ya, jangan bener-bener nol dong. Kasihan dong anak saya kalau dari nol. Mau dikasih makan apa nanti anak saya,” jawabnya.

Selanjutnya, Boy menanyakan apakah Liliana keberatan jika anaknya berpacaran dengan seorang artis. Untuk pertanyaan ini, Liliana memiliki jawaban tersendiri.

“Saya harus lihat artisnya seperti apa, kehidupan pribadinya. Kalau memang dia talented why not, it’s okay. Tapi kalau kehidupan pribadinya, sudah kacau, waduh nanti daripada anak saya masuk ke dalam sesuatu yang kacau lebih ribet lagi. Dunia ini sudah kacau jadi make it simple,” pungkas Liliana.

