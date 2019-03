Banyak dari kita yang sampai saat ini masih mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Kerja keras dan pantang menyerah mungkin menjadi bekal dasar untuk bisa memiliki banyak uang.

Bagaimana pun, kehidupan ini butuh uang. Tidak bisa kemudian hidup hanya mengandalkan keberuntungan dan juga belas kasih orang lain. Jika masih ada kemampuan dan keterampilan, kenapa tidak kemudian itu dipergunakan untuk menghasilkan uang?

Bicara mengenai uang, keluarga Hary Tanoesoedibjo mungkin salah satu yang cukup banyak dilirik. Keluarga ini terbilang salah satu konglomerat Indonesia. Perusahaan menjamur menjadi bukti nyatanya. Tapi, siapa sangka, uang ternyata bukan hal yang mereka pentingkan sekarang.

Seperti dijelaskan Chairwomen MNC Group Liliana Tanoesoedibjo. Dalam wawancaranya bersama Boy William, saat diberikan pertanyaan; "Gimana rasanya sekarang jadi konglomerat family?" Liliana menuturkan kalau sekalipun keluarganya terbilang konglomerat, ternyata materi bukan hal yang penting.

"Materi itu bukan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Yang kita lihat itu 'how we can make something good for the society'. Jadi, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, itu yang lebih baik daripada apa yang kita miliki," jawab Liliana bijaksana dalam laman Youtube "#NebengBoy".

Kemudian, Boy coba memancing Liliana dengan pertanyaan 'nakal'. Boy bertanya mengenai apa hal yang membuat Liliana bahagia. Dalam video itu, Boy bertanya; "Apa duit bikin ibu bahagia?" Dan Liliana menjawabnya dengan santai dan mantap. "Bukan uang yang bikin kita bahagia," katanya.

Lalu, Boy dengan cepat merespon; "Apa yang bikin ibu bahagia?"

Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II Partai Perindo itu menjawab kalau ternyata memang bukan uang yang buat dia bahagia. "Ketenangan. Pada saat kita tenang, 'we are happy'. Ngejar-ngejar uang terus? Bisa hektik nanti," jawabnya.

Menanggapi jawaban Liliana, Boy kemudian kembali bertanya, "Nggak penting juga?" dan Liliana pun menegaskan dengan jawaban ini, "Nggak penting," ungkapnya.

So, memang bukan uang yang bisa membuat kita bahagia. Mengacu pada jawaban Liliana, kebahagiaan itu adalah saat kita bisa merasa tenang. Siapa yang setuju dengan jawaban ini?

(hel)