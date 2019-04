TANGGAL 1 Mei 2019 mendatang, akan menjadi salah satu hari bersejarah dan penting bagi kekaisaran dan rakyat Jepang pada umumnya.

Bagaimana tidak? Sebab pada 1 Mei 2019 mendatang, Jepang akan menyambut seorang kaisar baru, Pangeran Putra Mahkota, Naruhito yang akan memimpin era baru kekaisaran Jepang, Reiwa (令和), yang memiliki arti memerintah dalam perdamaian.

Pangeran Naruhito akan menjadi penerus, menggantikan sang Ayah, Kaisar Akihito, yang akan turun tahta setelah tiga dekade karena faktor pertambahan usianya dan kesehatannya menurun.

Naruhito lahir pada 23 Februari 1960, sejak kecil ia menghabiskan masa kecilnya dengan bahagia. Salah satunya menikmati berbagai macam hobi, mulai dari musik, memainkan biola, hingga mendaki gunung. Sejak usia empat tahun, Naruhito diketahui telah terdaftar dalam sistem sekolah Gakushūin yang bergengsi, yang secara tradisional menerima siswa dari bangsawan Jepang.

Baca Juga:

Cepat Lelah dan Sering Sesak, Waspada Penyakit Mematikan Ini!

Belanja Online, Syahrini Beli Panci hingga Kamera untuk Suami

Di pendidikan, untuk titel sarjana Naruhito lulus dari universitasnya pada tahun 1982 dengan gelar sarjana dalam sejarah. Kemudian di tahun berikutnya, Naruhito mendaftar untuk kursus bahasa Inggris intensif selama tiga bulan sebelum memasuki Universitas Oxford, di mana ia mempelajari pentingnya sejarah Sungai Thames sebagai sistem transportasi.

Di sisi lain, Naruhito merupakan suami dari Putri Masako Owada, yang akan resmi menyandang gelar permaisuri pada 1 Mei mendatang, di prosesi kenaikan tahta sang suami. Setelah menikah pada Juni 1993, pasangan ini sekarang telah memiliki satu orang anak, Putri Toshi yang lahir pada 2001 silam.

Di luar lingkup monarki Jepang, Naruhito aktif bergabung dalam organisasi dunia. Ia diketahui merupakan anggota kehormatan World Commission on Water for the 21st Century, dan sekaligus pelindung untuk Global Water Partnership.

Sebagai kaisar dan permaisuri Jepang yang baru, Naruhito dan Owada, masing-masing diharapkan bisa menjadi angin segar bagi rakyat Jepang. Dikatakan lebih lanjut, Naruhito sendiri menyatakan harapannya sebagai kaisar untuk bisa selalu dekat dengan orang-orang dan berbagi suka dan duka. Sementara sang istri, Masako Owada, juga bersumpah untuk melakukan yang terbaik untuk Jepang. Prosesi upacara penobatan Naruhito sendiri disebutkan kemungkinan bisa digelar pada 22 Oktober 2019. Demikian seperti dilansir Nextshark, Selasa (2/4/2019).

(ndr)