Mendengar nama Liliana Tanoesoedibjo tentu dibenak masyarakat sudah terbayang sosok istri dari CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo. Selain itu, mungkin ada pula yang langsung berpikir dengan kehidupan Liliana yang bergelimang harta. Namun dalam kesehariannya, ibu dari lima orang anak itu seringkali tampil sederhana dan tidak memamerkan kekayaan yang dimilikinya.

Dalam sebuah video yang diunggah ke channel Youtube Boy William, Liliana mengaku materi bukanlah prioritas di hidupnya. "Materi itu bukan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Yang kita lihat itu 'how we can make something good for the society'. Jadi, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, itu yang lebih baik daripada apa yang kita miliki," jawabnya seperti yang dikutip Okezone, Kamis (4/3/2019).

Perempuan berusia 52 tahun itu mengatakan, materi yang berlimpah tak lantas membuat hidupnya menjadi bahagia. Bagi Liliana, ketenangan adalah sesuatu yang bisa membahagiakannya. "Pada saat kita tenang, 'we are happy'. Ngejar-ngejar uang terus bisa hektik nanti," tambahnya pada video berjudul ‘Liliana Tanoesoedibjo BONGKAR kekayaan?! Boy William bingung! - #NebengBoy S3 Eps. 02’.

Tak sampai di situ, dalam video yang sama, calon anggota legislatif (Caleg) DPR-RI Dapil DKI Jakarta II dari Partai Perindo tersebut ternyata memiliki prinsip hidup yang patut ditiru oleh banyak orang. Prinsip tersebut adalah mensyukuri segala sesuatu dan tidak iri dnegan milik orang lain. Hal ini diungkapkannya saat Boy menanyakan apakah Liliana pernah berpikir hidup orang lain jauh lebih baik.

“Bu, ibu sekarang ya sudah punya segalanya nih, ibaratnya ya, ini maksudnya di mata orang lain. Di mata orang lain, manusia ‘kan enggak pernah cukup, pasti ‘kan kita selalu mikir hidup orang lain selalu lebih enak daripada kita,” ujar Boy. Pernyataan itu ditimpali oleh Liliana, “Iya benar, rumput tetangga jauh lebih hijau selalu.”

Kemudian Boy bertanya, “Ibu juga ngerasain gitu enggak kadang-kadang (rumput tetangga lebih hijau)?” "Enggak, enggak boleh. Rumput sendiri itu lebih baik,” jawab Liliana secara tegas. Tentunya memiliki prinsip seperti itu bisa menjadi salah satu cara memberikan ketenangan.

Dengan begitu kita tidak perlu pusing memikirkan hal lain yang harus dimiliki. Kembali ke pernyataan Liliana sebelumnya, ketenangan dapat membawa kebahagiaan. Maka mensyukuri segala sesuatu yang dimiliki dapat membuat hidup bahagia. Setujukah Anda?

(tam)