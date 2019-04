Lagu Ziggy Zagga yang dinyanyikan oleh Gen Halilintar yang sempat viral beberapa pekan lalu kini menjadi versi religi dengan judul Zikir Zakat yang dinyanyikan oleh Santri Gontor.

Seperti diketahui, Gen Halilintar kembali merilis karya melalui sebuah video klip bertajuk Ziggy Zagga. Lagu ciptaan Sohwa Halilintar tersebut menceritakan tentang tentang keluarga zig-zag seperti bentuk petir atau halilintar. Selain itu, video klip Ziggy Zagga sempat tercatat menempati posisi pertama di daftar trending Youtube.

Dengan mengubah lirik lagu, Dzikir Zakat oleh Santri Gontor ini viral di Youtube sejak penayangan, Rabu (3/4/2019) lalu. Cover lagu ini diunggah oleh akun Youtube Gontor TV dan viral karena mengampanyekan gaya hidup positif ala santri. Tidak asal tiru, belasan santri itu mengganti lirik Ziggy Zagga menjadi Dzikir Zakat. Video berdurasi nyaris 4 menit itu telah ditonton nyaris 5 juta kali hingga Selasa (9/4/2019) pukul 00.17 WIB.

Hal-hal yang disampaikan dalam video itu diantaranya ialah ajakan untuk berdzikir, salat dan puasa. Mereka juga menceritakan sekilas tentang keadaan dan aktivitas santri.

Gen Halilintar mungkin tak asing lagi bagi netizen apalagi pengguna Youtube. Keluarga yang terbilang fenomenal tersebut terdiri dari 11 orang anak dari pasangan Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk. Si anak sulung, Atta Halilintar dikenal sebagai Youtuber dengan subscribers terbanyak di Indonesia bahkan Asia Tenggara.

Gen Halilintar sempat terkenal setelah merilis buku bertajuk Kesebelasan Gen Halilintar: My Family My Team pada tahun 2015 silam.

Berikut lirik lagu Dzikir Zakat sebagaimana Solopos.com kutip dari video di akun Youtube Gontor TV;

Dzikir Zakat, Sholat puasa

Dzikir dan Zakat, Welcome to our family

Dzikir zakat, sholat puasa

Dzikir dan zakat Hope you have fun

Sepatu cokelat celana hitam

Kemeja putih, kemeja putih

Bawa Quran atas peci

Ikuti gayamu sendiri, sendiri

Ledek ledek jangan meledek

Atau keluarga Santri Gontor

You can call us what ever

We are santri family

Tak pernah repotkan orang tua

Pekerja mandiri dan berusaha

Rusuh berisik maklumi kami

Berantem kami nggak kenal eh

Sering ya kami baca Quran eh

Orang rebutan rendang kami rebutan kentang

Coba cek tujuan yanga da dalam hidupmu

Sudahkah benar semua

Kalo nggak merasa coba cek amal dan ibadahmu

Every day is good day

Sholat 5 waktu sering ditinggalkan

Zakat puasa, baca Quran sering kau lalaikan

Sekaranglah mulai berubah

Dzikir Zakat, Sholat puasa

Dzikir dan Zakat, Welcome to our family

Dzikir zakat, sholat puasa

Dzikir dan zakat Hope you have fun

Memang berbagai cobaannya lama

Tapi bukan berarti mengeluhnya lama

Yang kesatu percaya lah dirinya

Satu lagi doalah tiap malam hari

Oh My God terima kasih atas segala nikmat ini

Selalu kau anugrahi kepada diri ini

Kesuksesan tanpa diridoi apa jadinya

We need YOU

Coba cek tujuan yanga da dalam hidupmu

Sudahkah benar semua

Kalo nggak merasa coba cek amal dan ibadahmu

Every day is good day

Sholat 5 waktu sering ditinggalkan

Zakat puasa, baca Quran sering kau lalaikan

Sekaranglah mulai berubah

Dzikir Zakat, Sholat puasa

Dzikir dan Zakat, Welcome to our family

Dzikir zakat, sholat puasa

Dzikir dan zakat Hope you have fun

Kami santri biasa belum mencapai asa

Belum sampai garis lurus, masih belajar

Ooo Tuhan jagalah bangsa negri ini

Agar bisa terus satu misi Allah

My country is my team Boom

Dzikir Zakat, Sholat puasa

Dzikir dan Zakat, Welcome to our family

Dzikir zakat, sholat puasa

Dzikir dan zakat Hope you have fun

(hel)