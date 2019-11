KEBANYAKAN pasangan yang ingin menikah, pasti terlebih dahulu akan sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk foto prewedding mereka, agar dapat hasil yang sangat bagus, indah, dan memuaskan.

Dengan kreativitas, banyak tema pernikahan yang dapat dipakai, dari yang anti-mainstream, unik, mewah hingga sederhana. Tetapi, ada juga yang meminta tema pernikahan yang tidak biasa dan terkadang dianggap aneh oleh masyarakat. Hal ini biasanya dilakukan supaya terlihat berbeda dari yang lain.

Masih ingatkah Anda dengan behind the scene foto preweding yang paling epic? Bukan hanya itu saja, Okezone telah merangkum beberapa behind the scene foto prewedding yang unik. Berikut beberapa videonya.

1. Seperti jatuh ke laut

Seorang fotografer terlihat memberikan arahan kepada pasangan pengantin, untuk berpose seolah-olah ingin jatuh ke laut dengan berpegangan pada tebing. Padahal kalau diperhatikan kedua pasangan pengantin itu hanya berbaring di atas batu yang datar. Foto Prewedding itu diedit sedemikian rupa, sehingga terlihat jelas dengan efek deburan ombak yang kencang.

2. Memanjat pohon kelapa

Foto prewedding kedua pasangan ini terbilang unik. lihat saja, dengan memperagakan gerakan yang dilakukan fotografer, pasangan pria naik ke pohon kelapa dan sambil dipegang pinggangnya oleh pasangan wanita. Pasangan pria ini layaknya Spidermen yang bisa menempel. Sangat aneh bukan.

3. Berpose layaknya jatuh dari langit

Kedua pasangan ini melakukan foto prewedding di pinggir pantai. Pasangan wanita terbaring di pasir dan pasangan pria seakan-akan jatuh dari langit. Padahal kaki dari si pasangan pria, diangkat oleh asisten fotografer. Begitulah perjuangan dari seorang fotografer, tetapi, tentu saja hasilnya menakjubkan.

4. Saling menempelkan hidung satu sama lain View this post on Instagram A post shared by wedding, dress, gown, suit (@inspirasi.pesta) on Feb 13, 2019 at 1:38am PST Foto prewedding yang satu ini terbilang menarik, karena hanya berbaring di pinggir pantai dengan cipratan air dari sendal yang dijatuhkan. Pasangan wanita berbaring dan pasangan pria dari arah kepala wanita menghadap ke wajahnya. Hidung mereka berdua terlihat menempel satu sama lain. Walaupun dengan alat seadanya, tetapi hasil dari foto itu sangat membuat kagum yang melihanya. 5. Seperti terkena deburan ombak View this post on Instagram A post shared by wedding, dress, gown, suit (@inspirasi.pesta) on Feb 8, 2019 at 4:54pm PST Kedua pasangan pengantin ini mengambil konsep yang bisa menjadi inspirasi bagi yang ingin foto prewedding. Kedua pasangan ini duduk di atas ban di pinggir pantai dan disiram air dari belakang oleh sang asisten fotografer. Tetapi, air tersebut sampai terkena ke fotografernya, dengan terguyurnya air ke mukanya, dia tetap profesional menjalankan pekerjaannya. Hasil foto preweddingnya pun sangat cantik dan mengagumkan. 6. Memakai pakaian China View this post on Instagram A post shared by sumber -ayu☆ (@ayusumber) on Apr 8, 2019 at 1:13pm PDT Foto prewedding ini dilakukan di pinggir jalan dan diberi air yang banyak sampai terdapat genangan airnya. Untuk memperindah fotonya sang fotografer menyuruh asistennya mencipratkan air menggunakan kakinya. Tidak dipungkiri lagi, hasil dari foto tersebut seperti berada di tengah hujan. Nah, itu dia beberapa behind the scene foto prewedding yang kreatif dan unik, kalau kalian ingin seperti apa foto preweddingnya?