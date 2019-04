Peristiwa yang menimpa seorang remaja berinisial AY di Kota Pontianak, Kalimantan Barat masih menjadi perbincangan di masyarakat. Remaja berusia 14 tahun itu dianiaya oleh sekelompok siswi SMA karena masalah percintaan. Atas kejadian tersebut, dirinya sampai harus dirawat di rumah sakit karena mendapatkan banyak luka di tubuh.

Kondisi ini kemudian mendapatkan banyak perhatian. Terutama setelah kemunculan tagar #JusticeForAudrey di media sosial. Bahkan sampai muncul petisi online agar AY mendapatkan keadilan dan para pelaku dijatuhi hukuman. Tak sedikit influencer seperti artis dan selebgram yang mengajak pengguna media sosial untuk ikut menandatangani petisi tersebut. Salah satunya adalah Rachel Vennya.

Ibu satu anak itu mengunggah Insta Story yang berisikan screenshot tentang ringkasan peristiwa yang menimpa AY. “Kepikiran Ya Allah,” tulis Rachel seperti yang Okezone kutip, Rabu (10/4/2019).

Baca Juga: Terduga Pelaku Penganiayaan Audrey Posting "Boomerang" di Kantor Polisi, Psikolog Analisis Kejiwaan Mereka!

Selain itu, dirinya juga memberikan tautan untuk mengisi petisi. Tindakannya itu mendapatkan tanggapan positif dari pengguna media sosial termasuk AY. Hal ini terlihat dari cuplikan video yang diunggah oleh akun @threeh.id. AY tampak mengucapkan terima kasih kepada Rachel.

“Makasih ya Ka Rachel atas supportnya dapat salam dari bunda. Semoga ka Rachel dan keluarganya sehat selalu, dimudahkan urusannya,” ujar AY dalam cuplikan video tersebut.

Baca Juga: Kasus Audrey, Cinta Remaja Tidak Realistis yang Memicu Bully!

Balasan tersebut pun disadari oleh Rachel. Tak lupa dirinya memberikan semangat kepada AY. “Makasih Audrey nyempetin doain aku ❤you deserves all the love in this world ❤,” tulisnya.

Tak hanya Rachel, beauty vlogger Tasya Farasya juga memberikan perhatian kepada AY. Dirinya ikut mengajak pengikutnya di media sosial untuk menandatangani petisi. “Yuk kita bantu doa dan support Audrey,” tulisnya.

Tasya juga mengucapkan terima kasih kepada para pengikutnya yang memberikan informasi terbaru terkait kasus tersebut. “Makasi ya kalian yg keep me updated ttg berita tersebut. jujur aku gabisa banyak berkata kata udah terlalu bingung melihat perbuatan hina para pelaku, dan masih pada anak2 bocah ingusan pula. Semoga yg terbaik buat Audrey,” tandasnya.

(tam)