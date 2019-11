MENOREHKAN tato di tubuh, baik itu yang bersifat temporary alias sementara ataukah yang langsung permanen alias selamanya adalah pilihan untuk mengekspresikan diri bagi sebagian orang.

Tato sendiri sebagai salah satu bentuk karya seni memang banyak ragamnya, tidak hanya terpatok pada bentuk gambar. Kini rasanya semakin banyak orang yang memilih menato tubuhnya dengan bentuk tulisan, yang secara visual mungkin dipandang lebih ‘artsy’ dibandingkan tato gambar.

Nah, mungkin Anda berniat untuk membuat tato berwujud rangkaian kata? Masih bingung mau menuliskan rangkaian kata apa untuk dijadikan tato? Well, berikut di bawah ini ada beberapa kumpulan kata-kata yang bisa dijadikan inspirasi untuk diabadikan menjadi tato.

1. Pain is temporary quitting lasts forever

Pernah dengar dong kalimat terkenal satu ini? Yup, kalimat ini adalah penggalan dari quote terkenal milik Lance Armstrong, yang aslinya berbunyi, “Pain is temporary. It may last a minute, or an hour, or a day, or a year, but eventually it will subside and something else will take its place. If I quit, however, it lasts forever.”

2. Do What You Love

Hanya terdiri dari empat suku kata memang, tapi kalimat satu ini punya makna yang begitu dalam bukan? Mengingatkan diri untuk jangan lupa untuk merasa bahagia, salah satunya dengan melakukan hal atau sesuatu yang kita sukai. Ditulis sebagai tato dalam bentuk font huruf bold irregular, quote ini menginspirasi diri untuk percaya diri dan yakin pada kemampuan diri.

3. Believe Nah, kalau pilihan kata yang satu ini bisa dipilih untuk orang yang mau membuat tatonya punya kesan feminin. Kata ‘Believe’ yang dibuat seperti huruf sambung ditemani oleh sebuah gambar burung kecil yang cute. Gambar burung sendiri disebutkan biasanya jadi simbol dari kebebasan, kemuliaan, keanggunan, cinta, dan kedamaian. Perlu diingat bahwa setiap spesies burung memiliki makna sendiri dan keunikan masing-masing. Jadi pastikan untuk memilih burung yang sesuai dengan kutipan Anda. 4. Word are our most inexhaustible source of magic “Kata adalah sumber sihir kita yang tidak pernah habis”, bagus dan unik bukan artinya? Cocok untuk orang-orang yang ingin membuat tato dengan kalimat atau kutipan yang kreatif. 5. La vie est belle Pilihan untuk menggunakan bahasa asing yang bukan bahasa sehari-hari, bisa jadi pilihan alternatif yang oke loh! Seperti bahasa Prancis salah satunya, bahasa yang punya aura romantis, dan unik karena pengafalannya. “La vie est belle” sendiri dalam bahasa Inggris adalah “Life Is Beautiful”, simpel, indah tapi dalam bukan maknanya? Untuk membuat tato bertuliskan bahasa asing yang bukan bahasa native kita, pastikan saja ejaannya benar dan memiliki arti yang tepat seperti kata yang kita pikirkan dan kehendaki. Demikian seperti dihimpun Okezone, dari berbagai sumber.