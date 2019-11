SENI Tato merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan diri. Setiap orang yang menggunakan tato memiliki arti tersendiri dari tato yang tergambar di tubuhnya.

Banyak dari mereka yang tidak tertarik mentato dirinya secara permanen dan karena mereka takut akan berakhir dengan tato yang aneh atau gagal tidak sesuai dengan keinginan.

Mereka juga menyadari bahwa membuat tato permanent bukan hanya sekedar menggambar di atas kertas gambar, itu tidak akan hilang begitu saja.

Lantas, bagaimana kalau tato yang kamu buat gagal, hasilnya bukan terlihat keren malahan menjadi lucu, konyol dan bikin ketawa orang-orang yang melihatnya. Dilansir dari Fetchsport, Minggu (14/4/2019). Inilah 5 gamabar tato yang gagal serta konyol untuk dilihat.

Baca Juga: 4 Gaya Selebriti yang Ikut Meriahkan Kampanye Akbar Jokowi-Ma ruf di GBK





Bon Jovi

Sebagian besar orang sangat menghargai lagu Bon Jovi yang sangat bagus, bahkan ada yang membuat tato di tubuhnya karena terinspirasi oleh Bon Jovi. Dia memutuskan untuk membuat tato dari salah satu lirik lagu Bon Jovi.

Tidak hanya itu, mereka mentatonya menggunakan tulisan dari lirik lagu Bon Jovi yang salah, dimana seharusnya lirik tersebut ditulis "it's my life" bukan "it's is my life". Tidak sampai di situ, mereka menuliskan nama penyanyinya dengan salah, yang seharusnya "Bon Jovi tetapi malah ditulis dengan "Jon Bovi”

Foto Anak

Pria ini ingin mentato foto imut putrinya yang ingin diabadikan pada tubuhnya. Namun setelah dia lihat lebih jelas lagi, dia begitu kaget melihat hasil tato di tubuhnya, bagaimana mungkin sang seniman membuat tato anaknya seperti itu, betapa menakutkannya tato itu bukan?

Walaupun sekarang sang pemilik tato itu mengakui, setiap kali melihat tato tersebut membuatnya tertawa lepas. Jika tato bayi ini mewakili alien favorit Hollywood, setidaknya itu dapat mengingatkan orang akan film zombie yang bagus.

Baca Juga: Lihat Transformasi Briptu Eka saat Hamil dan Sebelum Hamil, Cantik Mana?





Marilyn Monroe

Tato yang berasal dari potret seseorang merupakan ide yang sangat buruk. Akan menjadi sesuatu yang menyeramkan jika wajah manusia yang tergambar dalam format tato, dan hanya seniman terbaik yang bisa melakukan pekerjaan mentato ini.

Seperti tato Marilyn Monroe yang mengerikan ini. Bagaimana Anda membuat salah satu wanita paling cantik di abad ke-20 dan mengubahnya menjadi seperti eksperimen sains yang terlalu lama ditinggalkan seseorang dalam oven? Dia terlihat seperti Marilyn yang berubah menjadi seorang zombie.

Tato Menu Makanan Ada orang-orang yang menyukai makanan cepat saji. Namun obsesi orang ini sudah terlalu jauh, karena dia memutuskan untuk mengambil salah satu bukti pembayaran dari temapat makan cepat saji dan mentato pada lengannya tanpa alasan tertentu. Biasanya seseorang akan mencoba untuk melupakan bahwa dia sudah makan makanan cepat saji, jadi pasti mereka tidak ingin bukti pembayaran makanan tersebut sampai terlihat, namun orang ini malah mentato struk pembelian makanannya tersebut pada tubuhnya secara permanen. Wajah penuh Tato Kimberly Vlaminck, bangun dari tidurnya dengan memiliki 56 tato pada wajahnya. Seketika dia pun memaki-maki seniman tato tersebut, namun sang seniman tersebut tetap bersikeras bahwa dia hanya memenuhi permintaan dari klien tersebut. Setelah diselidiki, ternyata Kimberly datang ke kios tato tersebut dalam keadaan mabuk. Seniman tersebut juga tidak bisa berbahasa inggris, hanya menguasai bahasa Prancis. Sementara Kimberly hanya bisa sedikit berbahasa Prancis, sehingga terjadi kesalahan komunikasi pada saat permintaan pembuatan tato pada pipi perempuan tersebut.