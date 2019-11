SELAIN mandi, keramas juga menjadi salah satu rutinitas yang wajib dilakukan setiap orang. Tapi ada hal-hal penting yang harus Anda perhatikan saat keramas, agar rambut tidak cepat rusak.

Mungkin Anda pernah merasa jengkel karena sudah rajin keramas, kenapa rambut masih sulit diatur, rontok, kusam, sampai mengalami masalah ketombe. Padahal Anda sudah memilih shampo yang tepat sesuai yang dibutuhkan.

Head of Research and Development Skin Care and Hair Care Wardah Comestics Ridwan Sonjaya menjelaskan, beberapa orang terkadang salah saat melakukan teknik keramas. Bukannya rambut indah dan tumbuh sehat, akibatnya malah rusak.

"Kesalahan keramas sering terjadi daripada kesalahan memilih shampo. Ini yang tidak dimengerti orang, tapi tetap dilakukan," ucap Ridwan di Area Research and Innovation Center PT Paragon Technology and Innovation, Tangerang, Senin (15/4/2019).

Diapun langsung membeberkan teknik yang benar pada saat keramas, supaya rambut tidak cepat rusak. Menurutnya, semua bahan shampo sudah diformulasi dengan baik oleh para ahli, sehingga manfaatnya terjaga.

Dirangkum Okezone, agar Anda tak lagi salah keramas, simak dulu beberapa tipsnya berikut ini. Seperti apa saja?

1. Saat keramas, pastikan kondisi rambut dan kulit kepala basah

Jangan sampai masih kering lalu diusap dengan shampo, apalagi nanti bilasnya kurang bersih. Bisa malah bikin rambut rusak karena ada bahan aktif yang tertinggal.

2. Pemakaian shampo tergantung tebal rambut

Shampo yang akan dipakai tergantung tingkat ketebalan rambut. Kalau rambut normal, cukup tuang shampo di bagian telapak tangan secukupnya. Usapkan sampai merata dan tidak terlalu berlebihan.

3. Lakukan teknik pemijatan

Setelah mengusap shampo ke kepala, usahakan sambil memijat kulit kepala sekira 3-5 mrnit. Biasanya arahnya ke belakang, dari kulit kepala ke bagian rambut. Cara ini fungsinya dapat menenangkan kondisi kulit kepala Anda.

4. Dibilas dengan air bersih

Saat membilas, pastikan jangan ada busa halus yang menempel di rambut. Kalau ada sisa busa yang menempel, bisa membuat kulit kepala jadi gatal lho.

5. Keringkan dengan benar Setelah dibilas, pakailah handuk untuk mengeringkan. Tapi jangan digosok karena rambut akan rapuh. Baiknya handuk itu ditempel, untuk meminimalisir air. Lalu biarkan kering sendiri agar rambut tetap sehat. 6. Keramas dua kali sehari Bagi yang enggak hobi keramas awas lho rambut akan apek dan tidak sehat. Bahkan Anda disarankan untuk keramas dua kali sehari untuk perempuan dan sehari sekali untuk pria. Pilih juga shampo yang aman, tidak mengandung silikon dan deterjen berlebihan. 7. Pakai kondisioner Setelah keramas penting dong Anda memakai kondisioner agar rambut lebih sehat. Caranya aplikasikan di batang rambut agar rambut tumbuh normal. Tekniknya, usaplah bagian batang rambut ke bawah. Jangan digosok-gosok ke kepala agar tidak memicu kulit kepala berminyak.