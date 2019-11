Pada dasarnya kodrat perempuan adalah sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Tapi tahukah Anda ada beberapa perempuan yang sudah mencetak namanya dalam sejarah dunia.

Mereka membuktikan bahwa kaum perempuan mampu berkarya di bidang yang biasa digeluti oleh kaum laki-laki. Artinya, tidak ada batasan untuk menjadi hebat. Tidak perlu menjadi laki-laki untuk mengukir prestasi. Baik pria maupun perempuan akan selalu ada ruang untuk mengukir sejarah.

Okezone telah merangkum para perempuan pencatat sejarah seperti dilansir dari Wikipedia dan Explorethearchive pada Minggu (21/4/2019).

1. Annie Londonderry

Dia menjadi wanita pertama dalam sejarah yang bersepeda keliling dunia. Annie Lahir di Latvia, Baltik, Eropa Utara. Awal mula perjalanannya mengelilingi dunia dengan sepedahnya tahun 1894, Annie memulai perjalanannya hanya dengan sepeda, pistol bergagang mutiara, dan pakaian. Dalam perjalananya dia kerap mengalami cedera dan kerusakan sepeda. tetapi dia berhasil menyelesaikan perjalanannya dengan 14 hari, berlayar dari satu negara ke negara lain. Perjalanan Annie membuktikan kepada orang-orang bahwa wanita bisa mandiri dan atletis.

2. Alice Coachman

Pada Olimpiade London 1948, Alice Coachman memenangkan lompatan tinggi bagi Amerika Serikat, dan menjadi wanita kulit hitam pertama yang memenangkan medali Emas Olimpiade. Raja George VI menganugerahi medali, dan kemudian, Presiden Harry S. Truman mengucapkan selamat kepadanya pada upacara Gedung Putih. Coachman lahir 9 November 1923, Albany, Georgia, Amerika. Sebagai seorang anak berkulit hitam, Coachman dilarang berlatih di bidang atletik dengan orang kulit putih, yang memaksanya untuk menjadi kreatif. Dia berlatih menggunakan apa yang tersedia untuknya, berlari tanpa sepatu di sepanjang jalan tanah di dekat rumahnya dan menggunakan peralatan buatan sendiri untuk berlatih melompat. Terlepas dari hambatan ini, ia mampu menjadi wanita kulit hitam pertama yang memenangkan medali Olimpiade dan orang kulit hitam pertama yang menerima kesepakatan dukungan.

3. Wu Zetian

Dia adalah perempuan pertama yang menjadi kaisar di Tiongkok. Wu menggunakan setiap ons keterampilan politiknya untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaannya. pada tahun 690, Wu dimahkotai kaisar Tiongkok. Sebagai kaisar, Wu benar-benar melakukan perubahan di Tiongkok. Dia memberikan posisi pemerintah kepada cendekiawan yang berkualifikasi, mengurangi jumlah tentara, menurunkan pajak yang tidak adil pada petani, dan meningkatkan produksi pertanian.

4.Grace Hopper

Hopper adalah wanita pertama yang mendapatkan gelar Ph.D. dalam matematika dari Universitas Yale pada tahun 1934, tetapi ia berhasil lebih banyak. Setelah menerima gelar magisternya, ia mengajar sebagai associate professor di Vassar sampai ia mendaftar di Angkatan Laut selama Perang Dunia II. Ahli matematika yang berpengalaman, Hopper ditugaskan ke Biro Komputasi persenjataan dan dikontrak untuk memprogram komputer Mark I. Sebagai seorang peneliti di Harvard. ia kemudian bekerja pada komputer Mark II dan III, membantu mempopulerkan istilah "bug komputer." Setelah masa jabatannya di Angkatan Laut, Hopper bekerja untuk Eckert-Mauchly Computer Corporation, dan kemudian sebagai programmer untuk Remington Rand. Hopper dan timnya bertanggung jawab untuk membuat kompiler pertama untuk bahasa komputer, pendahulu untuk Common Business Oriented Language (COBOL), yang sekarang banyak digunakan. Hopper mengubah wajah pemrograman. Warisannya terus menginspirasi kaum muda, melalui upaya seperti Perayaan Grace Hopper of Women in Computing Conference, yang mendorong perempuan untuk menjadi programmer, dan Grace Murray Hopper Award melalui Association for Computing Machinery.

5. Shirley Chisholm

"Sebelum Hillary Clinton, ada Shirley Chisholm," demikian judul artikel BBC. Sebagai wanita kulit hitam pertama yang mencalonkan diri sebagai presiden dengan partai politik besar, Shirley Chisholm tidak diragukan lagi merupakan perempuan pencetak sejarah. Pada Januari 1972, Chisholm mengumumkan pencalonannya sebagai presiden.

"Saya mencalonkan karena kebanyakan orang mengira negara itu tidak siap untuk kandidat orang kulit hitam, tidak siap untuk kandidat wanita. " katanya kepada seorang pewawancara pada saat itu. Slogannya, "Tidak Dibeli dan Tidak Diikat", tetap legendaris hingga hari ini.