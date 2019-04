Hari perayaan Paskah kemarin, Minggu 21 April 2019 menjadi momen spesial pula bagi keluarga kerajaan Inggris. Sebab, bersamaan dengan momen perayaan hari ulang tahun ke-93 Ratu Elizabeth II.

Para anggota keluarga kerajaan Inggris berkumpul bersama,untuk menghadiri misa Paskah di Gereja St. George's Chapel di Windsor Castle, sekaligus merayakan ulang tahun Ratu.

Acara ini dihadiri oleh para anggota keluarga Inggris, mulai dari Pangeran Andrew, Putri Beatrice, hingga Pangeran William didampingi Kate Middleton. Namun, ternyata Pangeran Harry tertangkap kamera datang seorang diri tanpa Meghan Markle. Jadi, mengapa sebetulnya sang Duchess of Sussex absen dalam acara kumpul-kumpul keluarga besar ini?

Menurut laporan koresponden kerajaan kepada media Daily Mail, Meghan absen dalam acara misa Paskah dan perayaan ulang tahun Ratu dikarenakan due date atau waktu melahirkan anak pertamanya sudah sangat dekat di depan mata. Menurut laporan People, Meghan diperkirakan akan melahirkan pada akhir April 2019.

“Pada dasarnya, Meghan hanya tinggal beberapa hari lagi melahirkan,” ungkap Rebecca, sebagaimana dikutip Harpersbazaar, Senin (22/4/2019).

Walau tidak hadir di perayaan ulang tahun Ratu, namun Meghan telah menyempatkan diri untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ratu melalui akun laman Instagram resminya dengan sang suami. Meghan Markle mengunggah potret foto berwarna hitam putih sang Ratu jaman muda dahulu.

“Happy Birthday Your Majesty, Ma’am, Granny. Wishing you the most wonderful day! Harry & Meghan,” bunyi keterangan yang tertulis.

(hel)